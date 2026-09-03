జబ్బకు సంచి.. చేతిలో జేఏసీ జెండా.. తెలంగాణలో 'చలో హైదరాబాద్'కు జేఏసీ పిలుపు..!!

Telangana Employees JAC: జబ్బకు సంచి..చేతిలో జేఏసీ జెండా పట్టి..లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు హైదరాబాద్ వైపు కదం తొక్కండి అంటూ తెలంగాణ ఎంప్లాయిస్ జేఏసీ పిలుపునిచ్చింది. కాంగ్రెస్ సర్కార్ తమకు ఇచ్చిన ఎన్నికల హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈనెల 10వ తేదీన ఛలో హైదరాబాద్ మహాధర్నా చేపడుతున్నట్లు జేఏసీ ప్రకటించింది. ఈ సభకు ఉద్యోగుల హక్కుల సాధన సభగా నామకరణం చేసినట్లు తెలిపింది.
ఈ మహాధర్నాకు తమ కుటుంబాలు, పిల్లలతో కలిసి హాజరై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలుపుతామని జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్ తెలిపారు. చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి సన్నాహకంగా బుధవారం నాంపల్లిలోని టీఎన్జీవో భవన్లో సమావేశం జరిగింది. సచివాలయం, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెడ్చల్-మల్కాజిగిరి, యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాల జేఏసీ నాయకులు చలో హైదరాబాద్ విజయవంతంపై సమాలోచనలు చేశారు. అనంతరం ఒక పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఉద్యోగులందరూ సామూహిక సెలవు తీసుకుని ఈ మహాధర్నాకు హాజరు కావాలని కోరారు. ఈ మహాధర్నాకు వచ్చే ఉద్యోగులకు కలెక్టర్లు ఇబ్బంది పెట్టకూడదని సూచించారు.
ఉద్యోగులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలకు పరిష్కారాలు సూచించడానికి ప్రత్యేక మంత్రి ఎవరూ లేకపోవడం బాధాకరమని.. జేఏసీ ఛైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ సమాధానం ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తాను మంత్రులను కలిసినప్పుడల్లా గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని, రేపు లేదా ఎల్లుండి రమ్మని మాత్రమే చెబుతున్నారని ఆయన అన్నారు. తనను సమావేశాలకు ఆహ్వానించి, టీ, బిస్కెట్లు ఇచ్చి ఆప్యాయంగా సాగనంపుతారని, కానీ ఎలాంటి పరిష్కారం దొరకడం లేదని ఆయన చెప్పారు.
ఉద్యోగుల సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుందని మేము మూడేళ్లుగా ఎదురుచూశాము. ఇక ఓపిక నశించిపోయింది..ఓపిక పట్టలేము.. ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా.. సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతోనే మేము మేము ఈ మహాధర్నా చేపట్టాలని నిర్ణయించాము.. అని జేఏసీ సెక్రటరీ జనరల్ ఏలూరి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. హైదరాబాద్ సభకు ఉద్యోగులను సన్న్ధం చేయడంలో భాగంగా ఉమ్మడి జిల్లాల్లో సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గురువారం మహబూబ్నగర్, నల్గొండలో, ఈ నెల 5వ తేదీన ఖమ్మం, వరంగల్లో, 7వ తేదీన మెదక్, నిజామాబాద్లో, 8వ తేదీన ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్లో సన్నాహక సమావేశాలు జరుగుతాయని ఆయన చెప్పారు.
ఉద్యోగుల హక్కుల సాధనకు సభకు ప్రభుత్వం కానీ..పోలీస్ శాఖ అనుమతివ్వాలని టీఎన్జీవో ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ఎం హుస్సేనీ డిమాండ్ చేశారు. అనుమతిస్తే గౌరవం ఉంటుందని.. లేకుంటే కోర్టుకు వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు. తాము సమస్యల పరిష్కారం కోసం శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తమ సమస్యలపై ఐఏఎస్ అధికారి నవీన్ మిట్టల్ కమిటీ సూచించిన పరిష్కార మార్గాలపై సర్కార్ ద్రుష్టి పెట్టాలని కోరారు.
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