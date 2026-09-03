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జబ్బకు సంచి.. చేతిలో జేఏసీ జెండా.. తెలంగాణలో 'చలో హైదరాబాద్'కు జేఏసీ పిలుపు..!!

Telangana Employees JAC:  కాంగ్రెస్ సర్కార్ తమకు ఇచ్చిన ఎన్నికల హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈనెల 10వ తేదీన ఛలో హైదరాబాద్ మహాధర్నా చేపడుతున్నట్లు జేఏసీ ప్రకటించింది. ఈ సభకు ఉద్యోగుల హక్కుల సాధన సభగా నామకరణం చేసినట్లు తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:25 AM IST
జబ్బకు సంచి.. చేతిలో జేఏసీ జెండా.. తెలంగాణలో 'చలో హైదరాబాద్'కు జేఏసీ పిలుపు..!!
Image Credit: zee news

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Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జబ్బకు సంచి.. చేతిలో జేఏసీ జెండా.. తెలంగాణలో 'చలో హైదరాబాద్'కు జేఏసీ పిలుపు..!!
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