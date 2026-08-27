/నేడు ఉద్యోగుల జేఏసీ మహాధర్నా.. ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగుల సత్తా చూపిస్తామంటూ హెచ్చరిక..!!

Telangana Employees JAC: ఉద్యోగులు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరోసారి ఉద్యమ బాట పట్టారు. మెరుగైన ఫిట్ మెంట్ తోపాటు రెండో పీఆర్సీ అమలు, 6 పెండింగ్ డీఏల విడుదల, సీపీఎస్ రద్దు, ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల పెండింగ్ బకాయిల చెల్లింపులు, సమర్థవంతంగా హెల్త్ కార్డుల అమలు వంటి ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం పై ఒత్తిడిని పెంచేందుకు నేడు హైదరాబాద్ లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద మహాధర్నాకు సిద్ధమయ్యారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో హైదరాబాద్ లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద మహాధర్నా నిర్వహించనుండగా.. ఇదే రోజు కలెక్టరేట్ల వద్ద ధర్నాలు జరుగుతాయని జేఏసీ నేతలు ప్రకటించారు.
తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం ద్రుష్టికి తీసుకెళ్లినా పరిష్కారం లభించకపోవడంతో ప్రత్యక్ష ఆందోళనకు దిగుతున్నామని జేఏసీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు. ఆర్థిక పరిస్థితుల పేరుతో ఉద్యోగుల హక్కులను వాయిదా వేయడం సరికాదని మండిపడుతున్నారు. న్యాయంగా దక్కాల్సిన ప్రయోజనాలను వెంటనే కల్పించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మహాధర్నాతో ప్రభుత్వానికి తమ నిరసనను బలంగా తెలియజేయడంతోపాటు.. భవిష్యత్తు ఉద్యమ కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుడతామంటూ హెచ్చరించారు. ఉద్యోగులు జేఏసీ ఉద్యమానికి పెన్షనర్ల జేఏసీ, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ టీజీఈజేఏసీ మద్దతు తెలిపాయి.
నేడు నిర్వహించనున్న మహాధర్నాకు సంఘీభావం ప్రకటిస్తూ.. సెప్టెంబర్ 1న తలపెట్టిన పెన్షన్ విద్రోహ దినోత్సవం.. సెప్టెంబర్ 10న జరిగే ఛల్ హైదరాబాద్ లో పెన్షనర్లు పాల్గొనాలని జేఏసీ చైర్మన్ లక్ష్మయ్య, సెక్రటరీ జనరల్ సత్యనారాయణ ప్రకటించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి నిరసన తెలిపేందుకే ఈ ధర్నాకు పిలుపునిచ్చినట్లు ఎంప్లాయిస్ జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్ పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులకు దక్కాల్సిన రెండో పీఆర్సీ ప్రకటించాలని..పెండింగ్ డీఏలు విడుదల చేయాలని టీఎన్జీవో కేంద్ర సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ఎం ముజీబ్ హుస్సేనీ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సారి ఉద్యమం విషయంలో వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని ఉద్యోగుల సత్తా ఏంటో చూపిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇక రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లోనూ ఈ ధర్నా కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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