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నేడు ఉద్యోగుల జేఏసీ మహాధర్నా.. ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగుల సత్తా చూపిస్తామంటూ హెచ్చరిక..!!

Telangana Employees JAC:  ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం తీవ్ర జాప్యం చేస్తుందంటూ ఉద్యోగుల జేఏసీ మహాధర్నాకు పిలుపునిచ్చింది. నేడు గురువారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు హైదరాబాద్ లోని ఇందిరాపార్క్ దగ్గర ధర్నా నిర్వహిస్తామని జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఏలూరి శ్రీనివాస్ రావు ప్రకటించారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:51 AM IST
నేడు ఉద్యోగుల జేఏసీ మహాధర్నా.. ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగుల సత్తా చూపిస్తామంటూ హెచ్చరిక..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నేడు ఉద్యోగుల జేఏసీ మహాధర్నా.. ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగుల సత్తా చూపిస్తామంటూ హెచ్చరిక..!!
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