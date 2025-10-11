Retirement Benefits: రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ చెల్లించలేదనే ఆవేదనతో ఉపాధ్యాయుడు మృతి!

Retirement Benefits For Telangana Employees: ఖమ్మం జిల్లాలోని ఒత్తిడితో ఓ ఉపాధ్యాయుడు మరణించారు. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ 9 నెలలుగా చెల్లించకపోవడం వల్ల బాధతో ఆ టీచర్ చనిపోయినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పుడీ ఘటన తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి అయిన మల్లు భట్టి విక్రమార్క జిల్లాలోనే ఇలా జరగడం మరింత చర్చకు దారితీసింది.
ఏం జరిగిందంటే?
తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా ఎన్కూర్ లోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో హెడ్మాస్టర్గా పనిచేసిన కురపాటి పాండురంగయ్య గత ఏడాది జులైలో రిటైర్ అయ్యారు. అయితే అతను రిటైర్మెంట్ అయ్యి ఇప్పటికీ 9 నెలలకు పైగా గడిచినా కూడా ఆయనకు రావాల్సిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇంకా రాలేదట. అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రిలీజ్ చేయలేదని, అందువల్లే ఆ ఉపాధ్యాయుడు తీవ్ర ఆందోళనతో మృతి చెందినట్లు వారి కుటుంబసభ్యులతో పాటు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం మేరకు.. ప్రధానోపాధ్యాయుడు పాండురంగయ్య ఖమ్మంలోని శ్రీనగర్ కాలనీలో సొంత ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ప్రభుత్వం నుండి బెనిఫిట్స్ వస్తాయని ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూశాడు. కానీ, ఆయన రిటైర్ అయ్యి 9 నెలలు గడిచినా, ఇంకా అతనికి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ రాలేదు. ఆ దిగులుతో అనారోగ్యం పాలయ్యి.. గత ఆదివారం చికిత్స పొందుతూ మరణించారు.
ఈ సందర్భంగా యూటీఎఫ్ నాయకులు రంజన్, పరుపల్లి నాగేశ్వరరావుతో పాటు ఇతరులు పాండురంగయ్యకి నివాళులు అర్పించారు. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైనందున ఆయన మరణించినట్లు సదరు యూటీఎఫ్ నాయకులు ఆరోపించారు.
ఉపాధ్యాయులకు, ఉద్యోగులకు సకాలంలో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ విడుదల కాకపోవడం వల్ల చాలా మంది బాధపడుతున్నారని యూటీఎఫ్ నాయకులు ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. వారికి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ రాకపోవడంతో వారంతా మానసిక ఆందోళనకు లోనయ్యి.. ప్రశాంతమైన జీవితం గడపలేకపోతున్నారు వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2024 మార్చి తర్వాత రిటైర్ అయిన చాలా మందికి సంబంధించిన గ్రాట్యూటీ, పెన్షన్ కమ్యూటేష్, జీపీఎఫ్, ఈఎల్స్ వంటి బెనిఫిట్స్ ఇంకా క్లియర్ చేయకపోవడం వల్ల వారంతా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని యూటీఎఫ్ నాయకులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
