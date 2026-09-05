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తెలంగాణ సర్కారుపై ఉద్యోగుల సమరం.. జీతాల పెంపు సహా పలు సమస్యలపై ప్రత్యక్ష పోరాటం..

Telangana Udyogula Poratam: తెలంగాణ ఉద్యోగుల సమస్యలు ఏళ్లతరబడి పరిష్కారం కాలేదు. పరిష్కారంకోసం అధికారులను వేడుకున్నారు. మంచిరోజులు వస్తాయని వేచిచూశారు. సహనం నశించింది.  గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో రోడ్డెక్కాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. తెలంగాణ సర్కారుపై ఉద్యోగులు యుద్ధం ప్రకటించారు. ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అధికార యంత్రాంగం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోందని ఆవేదన ఉద్యోగుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. లక్షమంది ఉద్యోగులతో తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ ను దిగ్బంధంచేస్తామని  ఉద్యోగుల కార్యాచరణ సమితి హెచ్చరించింది. ఇంతకీ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యమైన ఉద్యోగులు ఎందుకు పోరాటానికి దిగాల్సి వచ్చింది.  వాళ్లకు వచ్చిన సమస్య ఏంటి? ప్రభుత్వం ఏమంటోంది? జీ తెలుగున్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్..!!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 05, 2026, 05:25 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:55 AM IST
తెలంగాణ సర్కారుపై ఉద్యోగుల సమరం.. జీతాల పెంపు సహా పలు సమస్యలపై ప్రత్యక్ష పోరాటం..
Image Credit: Telangana Employees (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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