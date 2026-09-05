/తెలంగాణ సర్కారుపై ఉద్యోగుల సమరం.. జీతాల పెంపు సహా పలు సమస్యలపై ప్రత్యక్ష పోరాటం..

Telangana Employees Strike: ప్రభుత్వపాలనలో సేవలు అందించే ఉద్యోగులు రోడ్డెక్కారు. ఏళ్ల తరబడి పేరుకుపోయిన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో అధికారయంత్రాంగం నాన్చడు ధోరణి అవలంభిస్తోందని ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు కన్నెర్రచేశారు. ఉద్యమాల్లో భాగస్వామ్యమైన పోరాటాలతో సాధించుకున్నతెలంగాణలో సమస్యలను కొట్లాడి పరిష్కరించుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అందుకే ఈనెల పదో తేదీన ప్రభుత్వంతో తాడో పేడో తేల్చుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నారు. ప్రబుత్వం దిగొచ్చి సమస్యలను పరిష్కరించేదాకా పోరాటాన్ని విశ్రమించేదిలేదని తేల్చి చెప్పారు. ఇక్కడ యూనియన్లు, రాజకీయాలు లేవు. అందరూ జేఏసీ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా పనిచేయాలనే సంకల్పంతో సమరానికి సన్నద్ధమయ్యారు. ఉచితాలు అడగడం లేదు. చట్టబద్ధంగా రావాల్సినవే అడుగుతున్నామనే భావన ఉద్యోగుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలకు సుముఖంగాలేని అధికారులు..
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని ఉద్యోగులు భావించారు. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలోనూ ఉద్యోగులకు పలు హామీలు ఇచ్చారు. పీఆర్సీ , సీపీఎస్ సహా పలు సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. అయితే మూడేళ్లు పూర్తి కావొస్తున్న ఉద్యోగుల హామీలు అమలుకు నోచు కోలేదు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఉద్యోగులకు ఆరు డీఏలు పెండింగులో ఉన్నాయి. దేశంలో ఆరు డీఏలు పెండింగులో ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణే. ఇక పీఆర్సీ కమిటీ రిపోర్టు కోసం ఉద్యోగులు మూడేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఉద్యోగుల సమస్యలను పట్టించుకోని అధికార యంత్రాంగం..
తమ సమస్యల పరిష్కారం ఉద్యోగులు పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు. అధికార యంత్రాంగానికి విజ్ఞాపనలు ఇస్తున్నా పట్టించుకునేవారే లేకపోవడంతో ఉద్యోగులు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు. మూడేళ్లుగా డిమాండ్లపై తరచూ ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తే పరిగణనలోకే తీసుకోలేదని ఉద్యోగులు మదనపడుతున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి సరైన పరిష్కారం లభించక పోవడంతోనే ఉద్యమించాల్సి వచ్చిందని ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. అధికారుల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడంతో ఉద్యోగుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని ఉద్యోగులు అంటున్నారు.
కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత వైద్యానికి చర్యలకు డిమాండ్..
ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ను పూర్తిగా రద్దు చేసి, పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని జేఏసీ కోరుతోంది. ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలుచేయాలని.. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత వైద్యం సజావుగా సాగేలా చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. వేల కోట్ల రూపాయల మేర పేరుకుపోయిన జీపీఎఫ్ , సరెండర్ లీవ్స్, రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ బకాయిలను వెంటనే క్లియర్ చేయాలనే డిమాండ్లను ప్రభుత్వం దృష్టికి ఉద్యోగ సంఘాలు తీసుకెళ్లాయి.
ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం..
ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడం, హెల్త్ కార్డుల సమస్యలు ఏళ్లుగా కొనసాగుతుండటంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉద్యోగులు. పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు నెలనెలా చెల్లింపులు జరగడం లేదు. సుమారు రూ.10 వేల కోట్ల బకాయిలు పెండింగులో ఉన్నాయి. తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ను వెంటనే విడుదల చేయాలని ఉద్యోగ జేఏసీ డిమాండ్ చేస్తోంది. పెండింగ్లో ఉన్న 6 డీఏ ఇన్స్టాల్మెంట్లను ఒకే విడతలో విడుదల చేయాలని ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. తమ సమస్యల సాధన కోసం దశలవారీగా కార్యాచరణ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే జిల్లాల్లో నిరసనలు జరుగుతున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మహాధర్నా..
చివరగా సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్లో లక్ష మంది ఉద్యోగులతో మహాధర్నా నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఉద్యోగులేకాదు.. ఉద్యోగులు పిల్లాపాపలతో హైదరాబాద్ రోడ్లపై బైఠాయించి నిరసన తెలపబోతున్నారు. దాదాపు 206 ఉద్యోగ సంఘాలు ఈ పోరాటంలో భాగస్వామ్యం అవుతున్నాయి. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు కుటుంబ సభ్యులతో హైదరాబాద్ నగరాన్ని దిగ్బంధిస్తామని ఉద్యోగ సంఘాలు హెచ్చరించాయి.
ఛలో హైదరాబాద్..
చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉద్యోగులంతా ఎల్బీ స్టేడియానికి చేరుకుంటారు. అక్కడే సభ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఉద్యోగుల సమర శంఖారావానికి ప్రభుత్వంనుంచి అనుమతి తీసుకునేందకు ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. నాలుగు చోట్ల సభ ఏర్పాటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఎల్బీ స్టేడియం, ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్స్, నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్, సరూర్ నగర్ స్టేడియం వద్ద సభ నిర్వహించుకోడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయాలనే డిమాండుతో తెలంగాణ ఉద్యోగుల ఐక్య కార్యాచరణ సమితి ఉద్యమంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు హైదరాబాద్ తరలి వచ్చేందుకు ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు.
జేఏసీ మేకపోతు గాంభీర్యం..
ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంకోసం జేఏసీ మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోందనే భావన ఉద్యోగ సంఘాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ప్రతిసారి ఉద్యమానికి పిలుపునిచ్చిన తర్వాత… పోరాటం ఉధృతమయ్యే నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ముందు తలవంచుతోందనే విమర్శులున్నాయి. దీంతో ఉద్యోగుల ఒత్తిడితో ప్రత్యక్ష పోరాటానికి దిగిన జేఏసీ ప్రభుత్వంతో రాజీలేని పోరాటం చేయాలని సంకల్పించింది. ఉద్యోగ సంఘాలు విధించిన గడువులోపు ప్రభుత్వం స్పందించి, ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటుందా? ఉద్యోగ సంఘాలను చర్చలకు ఆహ్వానిస్తుందా? అని ఉద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్నారు.
(రచయత... మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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