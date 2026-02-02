English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish Rao: బడ్జెట్లు మారినా తెలంగాణపై కేంద్రం వివక్షలో మార్పు లేదు: హరీశ్ రావు

Harish Rao: బడ్జెట్లు మారినా తెలంగాణపై కేంద్రం వివక్షలో మార్పు లేదు: హరీశ్ రావు

Telangana Ex Minister Harish Rao Respond On Union Budget: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో తెలంగాణకు కేటాయింపులు లేకపోవడంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు. బడ్జెట్లు మారుతున్నాయి తప్ప తెలంగాణపై ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం వివక్షలో మాత్రం ఏ మార్పు లేదని తెలిపారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌ను తప్పుబట్టారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:00 AM IST

Harish Rao: బడ్జెట్లు మారినా తెలంగాణపై కేంద్రం వివక్షలో మార్పు లేదు: హరీశ్ రావు

Union Budget: 'కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ 2026–27 తెలంగాణపై కొనసాగుతున్న నిర్లక్ష్యానికి మరో స్పష్టమైన నిదర్శనం. దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి కీలకంగా దోహదపడుతున్న తెలంగాణకు ఈ బడ్జెట్‌లోనూ న్యాయం జరగకపోవడం శోచనీయం. ఏళ్లు గడుస్తున్నాయి.. బడ్జెట్లు మారుతున్నాయి తప్ప తెలంగాణకు నిధుల కేటాయింపులో చూపుతున్న కేంద్రం వివక్షలో ఎలాంటి మార్పు లేదు' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలక డిమాండ్‌.. రూ.700 కోట్ల నుంచి రూ.1500 కోట్లకు పెంపు

కేంద్ర బడ్జెట్‌పై ఎక్స్‌ వేదికగా మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు స్పందిస్తూ కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 'తెలంగాణ ఏర్పడి 12 ఏళ్లు గడిచినా విభజన చట్టం హామీలు అమలు చేయడంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం దారుణంగా విఫలమైంది. రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణ, రైల్వే ప్రాజెక్టులు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు నిధుల కేటాయింపులు లేకపోవడం ఉద్దేశపూర్వక నిర్లక్ష్యం. తెలంగాణకు ఐఐఎం, నవోదయ, కేంద్రీయ విద్యాలయాల ఊసు లేదు. ఒక్క ప్రాజెక్టుకు ఆర్థిక సాయం లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు. తెలంగాణపై కేంద్రం ప్రదర్శిస్తున్న స్పష్టమైన ఆర్థిక అన్యాయం ఇది అని ప్రకటించారు.

Also Read: YS Jagan: ప్రజాస్వామ్యానికి చంద్రబాబు వైఖరి అత్యంత ప్రమాదకరం: వైఎస్‌ జగన్‌

'తెలంగాణ నుంచి బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఉన్న 16 మంది ఎంపీలతో రాష్ట్రానికి ఒక్క కొత్త ప్రాజెక్టు కూడా రాలేదు. పార్లమెంట్‌లో తెలంగాణ గొంతు వినిపించడంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ రెండూ ఘోరంగా విఫలమయ్యాయి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ నుంచి ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నా బడ్జెట్‌లో తెలంగాణకు నిధులు రాబట్టలేక పోవడం సిగ్గుచేటు అని మండిపడ్డారు. కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఉండి కూడా నిధులు తీసుకురాలేకపోవడం వారి అసమర్థతను చూపుతోందని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి 60కిపైగా సార్లు ఢిల్లీ వెళ్లినా వాటి ఫలితం మాత్రం శూన్యం అని హరీశ్ రావు విమర్శించారు.

Also Read: IND beat NZ: టీ20 ప్రపంచకప్‌ ముందు భారత్‌ అద్భుతం.. న్యూజిలాండ్‌తో 4-1తో సిరీస్‌ సొంతం

'డిల్లీ పర్యటనలు రాజకీయ ప్రదర్శనలకే పరిమితమయ్యాయి తప్ప, తెలంగాణకు ఎలాంటి లాభం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి తన రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కేంద్రం వద్ద తాకట్టు పెట్టడం వల్లే బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో తెలంగాణకు కనీస ప్రాధాన్యం లేకుండా పోయింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీతో తెలంగాణకు జరిగేది నష్టమే తప్ప లాభం కాదని మరోసారి స్పష్టమైందని చెప్పారు.

'కేంద్ర బడ్జెట్ పూర్తిగా తెలంగాణకు వ్యతిరేకం.. ప్రజలకు వ్యతిరేకం.. రైతులకు కూడా వ్యతిరేకం' అని సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, విద్య రంగాలకు ఈ బడ్జెట్‌లో తగిన ప్రాధాన్యం లేదని తెలిపారు. 'రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన పన్ను వాటాను క్రమంగా తగ్గిస్తూ ఆర్థిక సమాఖ్య స్ఫూర్తిని తీవ్రంగా దెబ్బతీశారు. కేంద్రం మాటల్లో సహకార సమాఖ్య అంటూ ఆచరణలో రాష్ట్రాల పట్ల వివక్ష చూపడం ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.

'మధ్యతరగతి ప్రజలను పన్ను ఊరట లేదు, ద్రవ్యోల్బణ భారం పట్టించుకోలేదు, ఉద్యోగ కల్పన కాగితాలకే తప్ప వాస్తవ రూపం దాల్చడం లేదు. దేశం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాళ్లయిన నిరుద్యోగం, తయారీ రంగం పతనం, రైతుల సంక్షోభం గురించి బడ్జెట్‌లో కనీస ప్రస్తావన లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు. దేశ భవిష్యత్తుపై ఎటువంటి స్పష్టత లేని బడ్జెట్ ఇది.. బడ్జెట్ అనంతరం స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాలతో ముగియటం తీవ్ర నిరాశకు నిదర్శనం అని తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish Raobrs partyHyderabadUnion Budgettelangana news

