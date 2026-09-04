Konda Surekha Big Update: సోషల్ మీడియా వేదికలలో తన పేరుతో జరుగుతున్న విస్తృత ప్రచారాలపై మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్రంగా స్పందించారు. కొండా సురేఖ పేరుతో ఉన్న ఒక ఫేస్బుక్ ఖాతాలో ఇటీవలే ఒక ఆసక్తికరమైన పోస్టు ప్రత్యక్షమైంది. అందులో "త్వరలో బిగ్ అప్డేట్ ఉంటుంది. 'వెయిట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్'.." (త్వరలోనే ఒక పెద్ద సమాచారం రాబోతోంది, నిరీక్షణ దాదాపు ముగిసింది) అంటూ రాసి ఉంది.
ఈ పోస్టు వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో చాలా వేగంగా వైరల్గా మారింది. ఈ పోస్టు చూసిన నెటిజన్లు, ఆమె అభిమానులు, ప్రజలు ఆమె నుండి రాబోయే ఆ పెద్ద అప్డేట్ ఏమై ఉంటుందా అని చాలా ఆసక్తిగా చర్చించుకోవడం ప్రారంభించారు. ఈ ప్రచారం కాస్తా పెద్ద ఎత్తున ఊపందుకోవడంతో ప్రజలలో కొంత అనిశ్చితి, గందరగోళం నెలకొంది.
ఈ విధంగా తన పేరుతో జరుగుతున్న ప్రచారంపై మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ స్వయంగా వివరణ ఇచ్చారు. తన పేరుతో వస్తున్న ఆ ప్రచారాన్ని ఆమె పూర్తిగా కొట్టిపారేశారు, తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ మేరకు ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక అధికారిక వివరణాత్మక ప్రకటనను విడుదల చేశారు. తన పేరుతో సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్న అటువంటి పోస్టులతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆ ప్రకటనలో ఆమె చాలా స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పారు. ఈ అవాస్తవ ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మవద్దని కోరారు.
ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రజలకు, ప్రసార మాధ్యమాలకు ఒక ముఖ్యమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. "వివిధ సోషల్ మీడియా వేదికల్లో నా పేరుతో ప్రసారమవుతున్న పోస్టులతో మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. మీడియా ప్రతినిధులు, ప్రజలు కేవలం మా అధికారిక ఖాతాల ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం" అని కొండా సురేఖ స్పష్టం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో అనధికారిక పోస్టులు, తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తి పెరిగిపోతున్న తరుణంలో, నకిలీ లేదా అనధికారిక ఖాతాల నుండి వచ్చే అటువంటి సమాచారాన్ని నమ్మి మోసపోవద్దని ఆమె హెచ్చరించారు. ప్రజలందరూ, పత్రికా ప్రతినిధులు ఈ విషయాన్ని గమనించి సహకరించాలని కోరారు.
కేవలం తన అధికారిక సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల నుండి వెలువడే ప్రకటనలను మాత్రమే నిజమైనవిగా, అధికారిక సమాచారంగా పరిగణించాలని కోరారు. ఈ తాజా స్పష్టతతో కొండా సురేఖ పేరుతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ఆ 'బిగ్ అప్డేట్' ప్రచారానికి, తప్పుడు వార్తలకు పూర్తిగా తెరపడినట్లయింది.
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