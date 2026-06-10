Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Fee Reimbursement: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మూడు విడతల్లో నిధుల విడుదల

Fee Reimbursement: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మూడు విడతల్లో నిధుల విడుదల

Telangana Government: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ విధానంలో కొత్త మార్పులు తీసుకురానుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి అర్హత ఉన్న విద్యార్థులకు ఫీజు సాయం మరింత పారదర్శకంగా అందేలా చర్యలు చేపడుతోంది. ఇప్పటివరకు కాలేజీలకు వెళ్లే ఫీజు మొత్తాన్ని ఇకపై నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయాలని నిర్ణయించింది. విద్యార్థులు తమ అడ్మిషన్ పూర్తిచేసుకున్న సమయాన్ని బట్టి ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధులను దశల వారీగా విడుదల చేయనున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 10, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:41 AM IST
Fee Reimbursement: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మూడు విడతల్లో నిధుల విడుదల
Image Credit: Telangana Fee Reimbursement New Scheme Students Bank Accounts Direct Payment 2026 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జూన్ 11న బుధుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభం, బంపర్ జాక్‌పాట్!
Mercury transit19 min ago
2
Rahu Ketu28 min ago
3
Telangana Fee Reimbursement1 hr ago
4
Telangana government1 hr ago
5
Bharathiraja Death1 hr ago