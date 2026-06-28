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Fee Reimbursement Funds: కాలేజీ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ మనీ విడుదల..ఎలా అప్లై చేయాలి?

Telangana Fee Reimbursement: కళాశాల విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపికబురును అందించింది. కొత్తగా కాలేజీల్లో ప్రవేశాలు మొదలైన వేళ ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధులను విడుదల చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ పథకానికి ఎలా అప్లై చేయాలనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 28, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:21 PM IST
Fee Reimbursement Funds: కాలేజీ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ మనీ విడుదల..ఎలా అప్లై చేయాలి?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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కాలేజీ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ మనీ విడుదల..ఎలా అప్లై చేయాలి
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