Telangana Fee Reimbursement: తెలంగాణలోని లక్షలాదిమంది విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. జూన్ 27న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధుల కింద రూ.100 కోట్లను విడుదల చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గత కొన్ని నెలలుగా బకాయిల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు, కాలేజీ యాజమాన్యాలకు ఈ వార్త ఎంతో ఊరటని కలిగించింది.
కొత్త విధానం ప్రకారం.. రాబోయే 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రతినెల రూ.200 కోట్ల విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందులో భాగమే ఈ మొదటి విడత రూ.100 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశారని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 10 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు లబ్ధి పొందనున్నారు.
ఎవరెవరు అర్హులు..
ఈ పథకం ద్వారా కింద వర్గాలకు చెందిన పేద, గ్రామీణ విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈ బీసీ, ఈడబ్యూఎస్, మైనారిటీ, దివ్యంగ విద్యార్థులు ఈ పథకానికి అర్హులు. అయితే ఆ విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ, ఎంబీఏ, నర్సింగ్ వంటి అన్ని రకాల ప్రొఫెషనల్, ఉన్నత కోర్సులు చదువుతున్న వారు అయ్యుండాలి. ఆయా విద్యార్థులు కనీసం 75% అటెండెన్స్ (హాజరు) తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సదరు విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది.
కొత్త జీవోలు..
హైకోర్టు స్టే తర్వాత ప్రభుత్వం సరికొత్త మార్గదర్శకాలతో జీవో నెంబర్ 8, 9లను విడుదల చేసింది. వీటి ప్రకారం.. నిధులు మొత్తం నాలుగు విడతల్లో నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోని జమవుతాయి. ఖాతాలో డబ్బులు పడిన ఒక వారంలోపు విద్యార్థులు ఆ డబ్బును తమ కాలేజీలకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అప్లై చేసుకోవడం ఎలా?
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పొందాలనుకునే అర్హులైన విద్యార్థులు కింది విధానం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్: ముందుగా అధికారిక ఈ-పాస్ పోర్టల్ వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్: వెబ్సైట్లో అడిగిన వివరాలను నమోదు చేసి, అవసరమైన అన్ని రకాల సర్టిఫికెట్లు అప్లోడ్ చేయాలి.
అధికారులు వెరిఫికేషన్: మీ దరఖాస్తులను సంబంధిత జిల్లా సంక్షేమ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.
ఖాతాలో జమ: వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, నిధులు నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో వచ్చేస్తాయి.
గమనిక: నిధులు విడుదలతో హైదరాబాద్ తో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రైవేటు కాలేజీల్లో అడ్మిషన్లు ప్రక్రియ ఇకపై సాఫీగా సాగనుంది. తదుపరి విడతల నిధులను కూడా త్వరలోనే క్లియర్ చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
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