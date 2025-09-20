English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bathukamma Wishes: అస్తిత్వ ఆకాంక్షలకు బతుకమ్మ ప్రతీక.. తెలంగాణ ప్రజలకు తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు

Ex CM KCR Bathukamma Wishes To Telangana Public: పూలవనంగా మారిన తెలంగాణలో బతుకమ్మ ఉత్సవాలతో కోలాహలం మొదలైంది. బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ప్రారంభం సందర్భంగా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రజలకు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:16 PM IST

Trending Photos

Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
Sadaa Deep Sad: పుట్టెడు దుఃఖంలో హీరోయిన్‌ సదా.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
6
Heroine Sadaa
Sadaa Deep Sad: పుట్టెడు దుఃఖంలో హీరోయిన్‌ సదా.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
Heart Attack Symptoms: గుండెపోటుకు ముందు శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే.. మీలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా..!
5
Heart Attack Symptoms
Heart Attack Symptoms: గుండెపోటుకు ముందు శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే.. మీలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా..!
Bathukamma Wishes: అస్తిత్వ ఆకాంక్షలకు బతుకమ్మ ప్రతీక.. తెలంగాణ ప్రజలకు తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు

KCR Bathukamma Wishes: 'తెలంగాణ అస్తిత్వానికి, సాంస్కృతిక జీవనానికి బతుకమ్మ తరతరాల ప్రతీకగా నిలిచింది. పూలను దేవతగా కొలిచే బతుకమ్మ పండుగ. ప్రపంచ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో తెలంగాణ ప్రత్యేకతను చాటుతున్నది' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పారు. ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమవుతున్న ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు కేసీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Trump H1B Visa: ట్రంప్ హెచ్1బీ వీసా ఛార్జీల పెంపుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆందోళన

'ఎంగిలి పూలతో ప్రారంభమై సద్దులతో ముగిసే తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మ పండుగ పల్లెలు, పట్టణాలలో.. మహిళలు పిల్లాపాపలతో ప్రత్యేక సాంస్కృతిక సందడి నెలకొంటుంది. సబ్బండ వర్గాల భాగస్వామ్యంతో నాటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో, తెలంగాణ అస్తిత్వ ఆకాంక్షలకు బతుకమ్మ  ప్రధాన సాంస్కృతిక వేదికగా నిలిచింది' అని తొలి సీఎం కేసీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బతుకమ్మను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించిందని, తెలంగాణ మహిళల ప్రత్యేక పండుగగా గుర్తించి కానుకగా బతుకమ్మ చీరలు అందించినట్లు గులాబీ అధినేత కేసీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. కష్టాల నుంచి రక్షించి రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని, ప్రకృతి మాత బతుకమ్మను మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రార్థించారు.

Also Read: Employees Jackpot: పండుగల వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

కేటీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు
బతుకమ్మ ఉత్సవాల ప్రారంభం సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అక్కాచెల్లెళ్లకు, ఆడబిడ్డలకు, రాష్ట్ర ప్రజలందరికి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు అని కేటీఆర్ చెప్పారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అయిన బతుకమ్మ పండుగను ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరికీ కేటీఆర్ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అని ట్వీట్‌ చేశారు. కాగా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బతుకమ్మ ఉత్సవాలను ఎంతో వైభవంగా చేసుకున్న రోజులను కేటీఆర్‌ ఒకసారి గుర్తుచేసుకున్నారు.

Also Read: Mahalaya amavasya: పెద్దల అమావాస్య రోజు ఈ పని చేయండి.. మీకు, కుటుంబానికి పుణ్యఫలం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

K Chandrashekar Raobrs partybathukammaTelangana CM KCRKCR

Trending News