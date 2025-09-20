Bathukamma Wishes: అస్తిత్వ ఆకాంక్షలకు బతుకమ్మ ప్రతీక.. తెలంగాణ ప్రజలకు తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు

KCR Bathukamma Wishes: 'తెలంగాణ అస్తిత్వానికి, సాంస్కృతిక జీవనానికి బతుకమ్మ తరతరాల ప్రతీకగా నిలిచింది. పూలను దేవతగా కొలిచే బతుకమ్మ పండుగ. ప్రపంచ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో తెలంగాణ ప్రత్యేకతను చాటుతున్నది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పారు. ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమవుతున్న ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు కేసీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
'ఎంగిలి పూలతో ప్రారంభమై సద్దులతో ముగిసే తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మ పండుగ పల్లెలు, పట్టణాలలో.. మహిళలు పిల్లాపాపలతో ప్రత్యేక సాంస్కృతిక సందడి నెలకొంటుంది. సబ్బండ వర్గాల భాగస్వామ్యంతో నాటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో, తెలంగాణ అస్తిత్వ ఆకాంక్షలకు బతుకమ్మ ప్రధాన సాంస్కృతిక వేదికగా నిలిచింది' అని తొలి సీఎం కేసీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బతుకమ్మను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించిందని, తెలంగాణ మహిళల ప్రత్యేక పండుగగా గుర్తించి కానుకగా బతుకమ్మ చీరలు అందించినట్లు గులాబీ అధినేత కేసీఆర్ గుర్తుచేశారు. కష్టాల నుంచి రక్షించి రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని, ప్రకృతి మాత బతుకమ్మను మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రార్థించారు.
కేటీఆర్ శుభాకాంక్షలు
బతుకమ్మ ఉత్సవాల ప్రారంభం సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అక్కాచెల్లెళ్లకు, ఆడబిడ్డలకు, రాష్ట్ర ప్రజలందరికి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు అని కేటీఆర్ చెప్పారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అయిన బతుకమ్మ పండుగను ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరికీ కేటీఆర్ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అని ట్వీట్ చేశారు. కాగా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బతుకమ్మ ఉత్సవాలను ఎంతో వైభవంగా చేసుకున్న రోజులను కేటీఆర్ ఒకసారి గుర్తుచేసుకున్నారు.
