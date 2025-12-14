KCR General Body Meeting: తెలంగాణ రాజకీయాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కే చంద్రశేఖర్ రావు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మళ్లీ రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే డిసెంబర్ 19వ తేదీన బీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభా పక్షం, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గంతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్లోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సమావేశం జరగనుంది.
ఈ సమావేశంలో కీలక అంశాలపై కేసీఆర్ పార్టీ నాయకత్వంతో చర్చించనున్నారు. ఆరు గ్యారంటీల్లో విఫలమవడం, రేవంత్ రెడ్డి ఘోర వైఫల్యంపై పార్టీ నాయకత్వానికి తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. కృష్ణా గోదావరి జలాల విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, పదేండ్ల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను నేటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకుపోవడంలో చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్య వైఖరిపై సమావేశంలో కీలక చర్చ జరుగనుంది.
పొరుగున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గోదావరి కృష్ణ జలాలను కొల్లగొడుతున్నా కూడా అడ్డుకునే విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలమవడం.. తెలంగాణ ప్రజలు, రైతుల సాగునీటి హక్కులను కాపాడుకోవడానికి మరో ప్రజా ఉద్యమం తప్పదని కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు. కృష్ణా, గోదావరి జలాలపై తెలంగాణ ప్రజా ఉద్యమాలకు సంబంధించి పార్టీ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో లోతుగా చర్చ జరగనున్నదని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 91 టీఎంసీలు కేటాయిస్తే.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కేవలం 45 టీఎంసీలు ఇస్తే చాలని కేంద్రం ముందు ప్రతిపాదించడం బాధాకరంగా కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు. ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి 45 టీఎంసీలకు అంగీకరిస్తూ కేంద్రం వద్ద మోకరిల్లి రావడం రాష్ట్ర రైతాంగ ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టడమేనని కేసీఆర్ అసహనంతో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వైఖరి రాష్ట్రానికి తీవ్రమైన అన్యాయం చేయడమే అని ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
పాలమూరు, రంగారెడ్డి, నల్లగొండ రైతుల ప్రయోజనాలు దెబ్బతింటున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రం నుంచి ఉన్న 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు ఒక్కరూ మాట్లాడిన పాపాన పోవట్లేదు. తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు, రైతుల ప్రయోజనాలకు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వమే గండి కొడుతున్నదనేది స్పష్టమవుతున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సాగునీటి విషయంలో కేంద్ర బీజేపీ చేస్తున్న అన్యాయాన్ని, కావేరి తదితర నదుల అనుసంధానం పేరుతో ఆంధ్ర రాష్ట్ర జల దోపిడీకి సహకరిస్తున్న కేంద్ర బీజేపీ విధానాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే తెలంగాణ సమాజం మరొకసారి ప్రత్యక్ష పోరాటాలే శరణ్యమని గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు.
హ్యాట్రిక్గా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఉంటే పాలమూరు ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు నుంచి ఇప్పటికే నీళ్లు అందేవని.. పాలమూరు, రంగారెడ్డి, నల్గొండ ప్రజలు, రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడేవని కేసీఆర్ పేర్కొంటున్నారు. పాలమూరు, రంగారెడ్డి, నల్గొండ ప్రజల ప్రయోజనాలపై రేవంత్ రెడ్డి పూర్తి నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించడంతో పూచిక పొల్లంత పని కూడా చేయలేదనే అభిప్రాయంలో కేసీఆర్ ఉన్నారు. దీని ఫలితంగా మూడు జిల్లాల ప్రజలు, రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని కేసీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రెండేళ్లు గడిచినా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతుల ప్రయోజనాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఇంకా తెలంగాణ సమాజం మౌనం వహించదని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుకు, కృష్ణా జలాలలో కేవలం 45 టీఎంసీలు ఒప్పుకోవడం అనేది ఘోరాతి ఘోరం, దుర్మార్గంగా కేసీఆర్ మండిపడుతున్నారు. సాగునీరు, తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడే విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నటికీ రాజీ పడబోదని ఈ సమావేశం ద్వారా కేసీఆర్ చెప్పబోతున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా చేపట్టబోయే ప్రజా ఉద్యమాల నిర్మాణం, అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణపై సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
