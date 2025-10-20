KCR Diwali Wishes: దీపావళి శుభాకాంక్షలతో రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ అదిరిపోయే పంచ్‌

KCR Powerful Punch: దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూనే రేవంత్ రెడ్డికి అదిరిపోయే పంచ్ ఇచ్చారు. పేరు ప్రస్తావించకుండా రేవంత్ రెడ్డి పాలన ఎంతటి దౌర్భాగ్యంగా ఉందో కేసీఆర్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఉంది. 'తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల్లో కమ్ముకున్న చీకట్లు తొలగాలి' అని కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు. అంటే రేవంత్ రెడ్డి పాలనతో తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల్లో చీకట్లు కమ్ముకున్నాయని పరోక్షంగా చెప్పారు. పూర్తి ప్రకటన ఇలా ఉంది.
'దీపావళి పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. అజ్ఞానపు తమస్సును తొలగించుకుని.. ప్రతీ మనిషి తనలో జ్ఞానపు ఉషస్సులను వెలిగించుకోవాలనే స్ఫూర్తిని దీపావళి పర్వదినం అందిస్తుంది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. 'పదేండ్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలన రాష్ట్రంలో ప్రగతి వెలుగులు పంచింది' అని గుర్తుచేస్తూనే.. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలలో కమ్ముకున్న చీకట్లు తొలగి ఆనందపు వెలుగులు నిండాలని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రతి గడపలో ఆనందం వెల్లివిరియాలని గులాబీ అధినేత కేసీఆర్ ప్రార్థించారు.
'తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలలో కమ్ముకున్న చీకట్లు తొలగి ఆనందపు వెలుగులు నిండాలి' అని ప్రస్తావించడం అర్థం రేవంత్ రెడ్డి పాలనను మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తులనాడారు. పండుగ శుభాకాంక్షలు చెబుతూనే రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై తనదైన శైలిలో కేసీఆర్ పంచ్లు వేశారని అర్థమవుతోంది. ప్రజల జీవితాల్లో కమ్ముకున్న చీకట్లు తొలగి ఆనందపు వెలుగులు రావాలని చెప్పారంటే అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంగా భావించవచ్చు.
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రెండేళ్ల ప్రజా పాలనలో ప్రజల జీవితాల్లో చీకట్లు తొలగిపోయాయని, అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రజల జీవితాల్లో ప్రజా ప్రభుత్వం కొత్త వెలుగులు తీసుకువచ్చిందని అభిప్రాయపడ్డారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే ఈ వెలుగుల పండుగను ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకోవాలని చెప్పారు. దీపాల కాంతులతో ప్రతి ఇంటింటా సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరియాలన్నారు. పర్యావరణానికి హాని కలిగించకుండా చిన్నా పెద్దలందరూ ఆనందంగా పండుగ చేసుకోవాలని, ప్రమాదాలకు తావు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్పారు.
