KCR In Assembly: తెలంగాణ అసెంబ్లీ షెడ్యూల్‌ ఇదే!.. అసెంబ్లీకి కేసీఆర్‌ సారూ వచ్చేస్తున్నాడు

KCR In Assembly: ప్రత్యర్థులు రెచ్చగొడుతూ.. దూషణలు చేస్తూ విచక్షణ లేకుండా మాట్లాడుతుంటే మౌనంగా చూసిన తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కదిలి వస్తున్నాడు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరవుతున్నారు. శీతాకాల సమావేశాల ప్రారంభానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ రానున్నారు. ఇప్పటికే ప్రెస్మీట్ పెట్టి 'ఐ యామ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్' అని ప్రకటించిన కేసీఆర్ ఇక అసెంబ్లీకి హాజరవుతున్నారంటే సభ ఎలా జరుగుతుందోననే ఉత్కంఠ నెలకొంది.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. తెలంగాణ శీతాకాల శాసన సభ సమావేశాల టేబుల్పై 11 కీలక పత్రాలు ప్రభుత్వం ఉంచనుంది. జీఎస్టీ సవరణ ఆర్డినెన్స్ను ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. జీహెచ్ఎంసీ సవరణ ఆర్డినెన్స్లు సభ టేబుల్ చేయనుంది. తెలంగాణ మున్సిపాలిటీస్ రెండో సవరణ ఆర్డినెన్స్ ప్రవేశం, సమగ్ర శిక్ష (టీఎస్ఎస్ఎస్) 2023-24 ఆడిట్ నివేదిక సమర్పణ, పీఎం శ్రీ (పీఎం శ్రీ) పాఠశాలల ఆడిట్ నివేదికను సభలో ప్రభుత్వం పెట్టనుంది.
సమావేశాల్లో ప్రభుత్వ నియామకాల చట్ట సవరణ ఆర్డినెన్స్ను ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టనుంది. సిబ్బంది నిర్మాణం, జీతాలపై రెండో సవరణ ఆర్డినెన్స్ పెట్టనుండగా.. పంచాయతీరాజ్ మూడో సవరణ ఆర్డినెన్స్ ప్రభుత్వం సభ ముందు ఉంచనుంది. పంచాయతీరాజ్ శాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ సమర్పించనుంది. తెలంగాణ హార్టికల్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వార్షిక నివేదికలు ఉండనున్నాయి. అయితే తొలి రోజు మాత్రం మాజీ సభ్యులకు సంతాపం తెలిపే కార్యక్రమం మాత్రమే ఉంటుంది.
ఇటీవల మరణించిన ఇద్దరు మాజీ ఎమ్మెల్యుల మృతిపై సంతాప తీర్మానాలు సభ చేయనుంది. సూర్యాపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే రామరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డికి, రంగారెడ్డి జిల్లా మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండా లక్ష్మారెడ్డికి సభ సంతాపం తెలపనుంది. అనంతరం శాసనసభ వాయిదా పడుతుంది. సభా సలహా మండలి (బీఏసీ) సమావేశం కానుంది. స్పీకర్ చాంబర్లో జరగనున్న బీఏసీ భేటీకి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై చర్చ జరగనుంది.
ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్కు, రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు ఆహ్వానం పలకగా.. శాసన సభ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, రవాణా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొననుండగా.. ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలెయ్య, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు హాజరుకానున్నారు. 2,3 వ తేదీలో నిర్వహించే సభకు సంబంధించిన ఎజెండా, సభను ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలి అనేది బీఏసీ సమావేశం నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
