Telangana Floods: తెలంగాణ వరద బాధితులకు అండగా ఉంటాం..సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..

Telangana Floods:వరంగల్ లోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించారు. ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. వరదలో మునిగిపోయిన సమ్మయ్య నగర్, నయీం నగర్ ను పరిశీలించి బాధితులతో మాట్లాడారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 05:45 PM IST

Telangana Floods: ముంతా తుపాను నేపథ్యంలో ఏర్పడిన వరదలతో అతలాకుతలం అయిన ప్రాంతాలను రేవంత్ పర్యటించి బాధితులకు భరసా కల్పించారు. అంతేకాదు అధికారులు అక్కడి పరిస్థితులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి వెంట మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కొండా సురేఖ ఉన్నారు. వరద బాధితులకు ప్రభుత్వ పరంగా అన్నిరకాలుగా సాయం చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. వరంగల్ లో ముంపు నివారణకు శాశ్వాత ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. 

మొంథా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఏరియల్‌ సర్వే నిర్వహించారు. హెలికాప్టర్‌ నుంచి హుస్నాబాద్‌ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రాంతాలను ఆయన వీక్షించారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌తో కలిసి ఏరియల్‌ సర్వేకు వెళ్లారు. అనంతరం హనుమకొండలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటించారు. సమ్మయ్యనగర్‌, నయీం నగర్ ను పరిశీలించి బాధితులతో మాట్లాడారు. వరద ముంపు ప్రాంతాలను, దెబ్బతిన్న నాలాలను పరిశీలించారు.

మొంథా తుపాను కారణంగా భారీ వర్షాలు, వరదలతో ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లా అతలాకుతలమైంది. లక్షలాది ఎకరాల పొలాలు నీటమునిగాయి. వేలాది ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేసింది. సర్వం కోల్పోయిన బాధితులను సీఎం పరామర్శించారు. బాధితులతో మాట్లాడి వివరాలను తెలుసుకున్నారు. 

ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. వరద బాధితులకు ప్రభుత్వ పరంగా అన్నిరకాలుగా సాయం చేస్తామన్నారు. వరంగల్ లో ముంపు నివారణకు శాశ్వత ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. 
మొంథా తుపాను, తదనంతరం వచ్చిన వరద ప్రవాహానికి వరంగల్‌లో రోడ్లు ధ్వంసం అయ్యాయి. భారీగా ఆస్తి  నష్టం వాటిల్లింది. మరో వైపు పంట పొలాలు  నీటమునిగాయి. వరి,పత్తి, మొక్కజొన్న పంట లకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి నివేదిక అందజేయాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశాలు జారీచేశారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

CM Revanth Reddy assure to flood victimsPaddy LossTelangana Rains Decreaserain newsAP Rain Live Updates

