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KCR: 'మా పెద్దిని కాపాడండి'.. వైద్యులకు చేతులెత్తి నమస్కరించిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌

KCR Special Request To Doctors On Peddi Sudarshan Reddy Health: తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డిని ఎలాగైనా కాపాడాలని వైద్యులను తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్‌ కోరారు. ఎంత ఖర్చయినా.. ఏం చేసి అయినా కాపాడాలని కోరారు. గుండెపోటుకు గురయి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డిని పరామర్శించి.. ఆయన కుటుంబసభ్యులకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ధైర్యం ఇచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 27, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:26 PM IST
KCR: 'మా పెద్దిని కాపాడండి'.. వైద్యులకు చేతులెత్తి నమస్కరించిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌
Image Credit: KCR Peddi Sudarshan Reddy Health (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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