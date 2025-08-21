Telangana Farmers: భారీ వర్షాలతో నిండా మునిగిన రైతన్నలు.. పంట చేలు ఆగమాగం..

Telangana Farmers struggle: యెడ తెరపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా తెలంగాణలోని మెజారిటీ జిల్లాల్లో రైతన్నలు సాగు చేస్తున్న పంటలు నీటమునిగాయి. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, జహీరాబాద్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాల్లో కాపుకు వచ్చిన పంట నీటి మునిగి రైతులకు తీవ్ర నష్టాలను మిగుల్చాయి. మొత్తంగా ఎక్కువగా కురిసిన అతివృష్టితో రైతన్నలకు నీళ్ల వచ్చాయనే ఆనందం కన్నా.. చేతికి వచ్చిన పట పోయిందనే బాధ ఎక్కువైంది. భారీ వర్షాలకు పంట పొలాలు నీట మునిగి పోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పంట వివరాలను సేకరించి తమకు పంపాలన్నారు. తద్వార ప్రభుత్వం ద్వార రైతులను ఆదుకునేలా తమ వంతు కృషి చేస్తానని స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు అంటున్నారు. పంట నీట మునిగిన ప్రభుత్వం తగిన నష్టపరిహారం ఇప్పిస్తానని రైతులకు భరోసా ఇచ్చారు.
గత ఐదు రోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా వేలాది ఎకరాలలో వ్యవసాయ పంటలన్నీ నీట మునిగి అపార నష్టం వాటిల్లింది. ప్రధానంగా జుక్కల్, మద్నూర్, డోంగ్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో రైతన్నలు సాగు చేస్తున్న వేలాది ఎకరాల మినుము,పెసర, కంది, సోయా, పత్తి పంటలు నీట మునిగి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
నీరు నిల్వ ఉన్న మినుము,పెసర పంటలు చేతికి వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పంట నష్టం పై పూర్తి స్థాయిలో సర్వే నిర్వహించి తమకు ప్రభుత్వం ద్వార నష్టపరిహారం అందించాలని కోరుతున్నారు రైతులు. ముఖ్యంగా వర్షాలు పడటం వల్ల డ్యాములు నిండాయనే సంతోషం కన్నా.. చేతికి వచ్చే పంట నోటికి అందకోవడంపై రైతన్నలు బాధపడుతున్నారు. మరో రెండు రోజులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సాధారణ వర్షపాతం కురవనుంది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
