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Gas Cylinder Scheme: సామాన్యులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.500లకే గ్యాస్ సిలిండర్..రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజా మార్గదర్శకాలు!

Telangana Gas Cylinder Scheme: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారంటీల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'మహాలక్ష్మి' పథకం పరిధిని మరింత విస్తరిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా మరో 5 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలకు రూ.500 కే గ్యాస్ సిలిండర్ అందించేందుకు పౌర సరఫరాల శాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:35 PM IST
Gas Cylinder Scheme: సామాన్యులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.500లకే గ్యాస్ సిలిండర్..రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజా మార్గదర్శకాలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Gas Cylinder Scheme: సామాన్యులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.500లకే గ్యాస్ సిలిండర్..రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజా మార్గదర్శకాలు!
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