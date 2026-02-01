BRS Party Protest: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మాత్రమే నాయకుడు కాదు యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి నాయకుడు అని శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు మధుసూదనాచారి ప్రకటించారు. కేసీఆర్కు సిట్ పేరిట నోటీసులు ఇచ్చి అత్యంత హేయమైన, దుర్మార్గమైన చర్యలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాల్పడుతోందని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ జాతిని వీరోచిత జాతిగా మార్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ అని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణను అద్భుతంగా అభివృద్ధి పరిచి చేతికిస్తే విధ్వంసం చేస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత మధుసూదనాచారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తెలంగాణ జాతిరత్నం కేసీఆర్కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ రేపు ప్రజలు ఎక్కడికక్కడే నిరసనలు చేయాలని పిలుపునిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 'మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓటమి భయంతోనే రేవంత్ కేసీఆర్కు సిట్ పేరిట నోటీసులు పంపారు. బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల దృష్టి మున్సిపల్ ఎన్నికలపై ఉండకుండా చేసేందుకే కేసీఆర్కు సిట్ నోటీసులు. సిట్లో ఉన్నది పోలీసులా రేవంత్ ప్రైవేటు సైన్యమా అని అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి' అని మధుసూదనాచారి సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఔన్నత్యాన్ని తగ్గించేందుకు రేవంత్ చేసిన చిల్లరమల్లర యత్నమే సిట్ నోటీసులు అని మధుసూదనాచారి కొట్టిపారేశారు. 'తెలంగాణ ఎవరి వల్ల వచ్చింది అంటే కేసీఆర్ వల్లే అని చిన్న పిల్లాడిని అడిగినా చెబుతారు. కేసీఆర్తో అభివృద్ధిలో పోటీపడాలి కానీ ఈ ప్రభుత్వం హుందాతో పరిణతితో వ్యవహరించడం లేదు. కేసీఆర్కు చట్టం అంటే అమితమైన గౌరవం. ఉద్యమాన్ని కేసీఆర్ శాంతియుతంగా గాంధేయవాదంతో నడిపారు' అని గుర్తుచేశారు.
'అందరి మనసులు గెలిచి కేసీఆర్ తెలంగాణ సాధించారు. కేసీఆర్ అధికారంలో ఉండగా ఏనాడు ఎవరిపై కక్ష సాధించలేదు. కేసీఆర్కు నోటీసులను తెలంగాణ మేధావులు కళాకారులు కవులు తీవ్రంగా పరిగణించాలి' అని శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు మధుసూదనాచారి పిలుపునిచ్చారు. బొగ్గు స్కాం, జల వివాదాల నేపథ్యంలో రేవంత్ కేసీఆర్కు నోటీసులు పంపారని అందరికీ తెలుసని ప్రకటించారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వరసగా కుంభకోణాలు బయటపెడుతుండటంతో రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీపై కక్ష సాధిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
'తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ తయారు చేసిన సైనికులు రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది ఉన్నారు. వారు తమ నాయకుడికి నోటీసులను సహించరు.. రేపు ఎక్కడికక్కడ తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు' అని శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు మధుసూదనాచారి ప్రకటించారు. తన గురువు చంద్రబాబు కళ్లలో ఆనందం చూడటానికి రేవంత్ తెలంగాణ ప్రజలకు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని కుట్రలు చేసినా బీఆర్ఎస్ పార్టీని బలహీనం చేయాలనే కుట్రలు ఫలించవు అని స్పష్టం చేశారు.
