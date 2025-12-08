English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana global Summit 2025: అరెవావ్.. గ్లోబల్ సమ్మిట్ అతిథులకు అదిరిపోయే యమ్మీ.. యమ్మీ వంటకాలు.. లిస్ట్ ఇదే..

Telangana global Summit 2025: అరెవావ్.. గ్లోబల్ సమ్మిట్ అతిథులకు అదిరిపోయే యమ్మీ.. యమ్మీ వంటకాలు.. లిస్ట్ ఇదే..

Telangana global summit updates: ఫ్యూచర్ సిటీలో రెండు రోజులు పాటు జరగనున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్ కార్యక్రమంను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ దేశాల నుంచి వస్తున్న అతిథుల కోసం ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలోని స్పెషల్ వంటకాలను, స్నాక్స్ లను  ఏర్పాటు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:44 AM IST
  • మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభంకానున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్..
  • రెడీ అవుతున్న తెలంగాణ వంటకాలు..

Telangana global Summit 2025: అరెవావ్.. గ్లోబల్ సమ్మిట్ అతిథులకు అదిరిపోయే యమ్మీ.. యమ్మీ వంటకాలు.. లిస్ట్ ఇదే..

Telangana global summits 2025 begins today: తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ను సీఎ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా.. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలోని ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ముఖ్యంగా.. భారీగా పెట్టుబడులు ఆర్షించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ సమ్మిట్ ను నిర్వహిస్తోంది. దీనికోసం ప్యూచర్ సిటీలో 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రెండ్రోజులు జరిగే సమ్మిట్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ సమ్మిట్ కు 6 ఖండాలు, 44 దేశాల నుంచి 154 మంది ప్రతినిథులు హాజరవుతున్నారు.

 మధ్యాహ్నం 1.30 గంటకు గ్లోబల్ సమ్మిట్ వేడుకను తెలంగాణ  గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ప్రారంభిస్తారు. సుమారు రెండువేల మంది దేశ, విదేశీ అతిథులు ప్రారంభ వేడుకకు హాజరు కానుండటంతో అత్యాధునిక హంగులతో ఏర్పాట్లు చేశారు. మధ్యాహ్నం 2.30గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్లోబల్ సమ్మిట్ పై మాట్లాడతారు.  

తెలంగాణలో రెండెళ్ల ప్రజాపాలన, పెట్టుబడులకు గల అవకాశాలు,తెలంగాణ సర్కారు అందించే సహాకారం, విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ లక్ష్యాల గురించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దీనిలో అతిథులకు వివరించనున్నారు. ఈ సమ్మిట్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..అందరితో ప్రత్యేకంగా సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.

సమ్మిట్ లో పలువు రాష్ట్రాల సీఎంలు, రాజకీయ నాయకులు, పారిశ్రామిక వేత్తలు, వివిధరంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హజరుకానున్నారు. అతిథులకు ప్రత్యేకంగా విడిది ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.  దాదాపు 3 వేల డ్రోన్లతో లేజన్ షో కూడా  ఏర్పాటు చేశారు.

అయితే.. సమ్మిట్ కు హజరయ్యే అతిథులకు తెలంగాణ ప్రత్యేక వంటకాలు రుచి చూపెట్టేందుకు అధికారులు అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేశారు. స్నాక్స్ నుంచి రాత్రి డిన్నర్ వరకు తెలంగాణ సంప్రదాయాలు, లోకల్ ఫ్లెవర్ కన్పించేలా కనివీని ఎరుగని రితీలో ఫుడ్స్ ను రెడీ చేశారు. దీనిలో ముఖ్యంగా... తెలంగాణ సకినాలు, నువ్వుల లడ్డులు, గారెలు, మక్క పేలాలు, సర్వపిండి వంటి వంటకాలు, చిరుతిళ్లు, మధ్యాహ్నం,హైదరాబాద్ కా షాన్ దమ్ బిర్యానీ,  పాయా, పత్తర్ ఖా ఘోష్, మటన్ కర్రీ, మలిడలు, గరిజాలు, గోలిచిన మమ్సం, చేగోడిలు, పోలేలు, ఖుబానీ కా మీఠా, తుంటి కూర ఉండనున్నాయి.

దీనితో పాటు పొట్లకాయ పులుసు, బచలి కురా, రైల్ పలారం, పుంటికుర చనా దాల్ , బచలి కురా మొదలైన యమ్మీ.. యమ్మీ వంటకానలు అంతర్జాతీయ అతిథుల కోసం రెడీ చేసి ఉంచారు. ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో.. ఈ సమ్మిట్ లో  జరిగే ఒప్పందాలపై దేశ వ్యాప్తంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. 

 

