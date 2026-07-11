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GO 317: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారూ.. ఆ మాట ఏమైంది..? మూడేళ్లుగా ఉపాధ్యాయుల కన్నీటి ఆవేదన..!

GO 317 Teachers Issue: జీవో 317పై బాధిత ఉపాధ్యాయుల కన్నీటి పోరాటం కొనసాగుతోంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఈ జీవోను రద్దు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్.. ఇప్పటివరకు పట్టించుకోకపోవడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 11, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:42 PM IST
GO 317: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారూ.. ఆ మాట ఏమైంది..? మూడేళ్లుగా ఉపాధ్యాయుల కన్నీటి ఆవేదన..!
Image Credit: Chagpt

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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