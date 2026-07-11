/GO 317: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారూ.. ఆ మాట ఏమైంది..? మూడేళ్లుగా ఉపాధ్యాయుల కన్నీటి ఆవేదన..!

GO 317 Teachers Issue: గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులను తమ సొంత జిల్లాల నుంచి వేరే జోన్లకు పంపించిన ‘జీవో 317’ (GO 317)పై బాధిత ఉపాధ్యాయుల గోస ఇంకా తీరడం లేదు. నాటి ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఈ ఉత్తర్వుల వల్ల ఎంతోమంది ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయారని GO 317 & 190 టీచర్స్ జస్టిస్ ఫోరం అధ్యక్షురాలు రత్నమాల చెబుతున్నారు. ఈ చీకటి జీవోకు వ్యతిరేకంగా సుమారు 16 సార్లు ప్రగతి భవన్ ముట్టడికి యత్నించి, ఉపాధ్యాయులు అరెస్ట్ అయ్యారని తెలిపారు. అయితే ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీ ఇచ్చి.. ఇప్పటికీ నెరవేర్చకపోవడంపై ఉపాధ్యాయ లోకం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోందని అన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన అధికారంలోకి రాగానే కేవలం 48 గంటల్లోనే జీవో 317 సమస్యను పరిష్కరిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు.
"నాటి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాటను నమ్మిన GO 317 బాధితులు.. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల ద్వారా కాంగ్రెస్ గెలుపొందేలా శాయ శక్తుల కృషి చేశారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం GO 317 పైన సబ్ కమిటీ వేసి ఆ సబ్ కమిటీకి అధ్యక్షులుగా దామోదర రాజ నరసింహ, సభ్యులుగా పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్ బాబును నియమించారు. ఆ కమిటీ కూడా సుదీర్ఘంగా 2 సంవత్సరాల పాటు చాలా కాలయాపన చేసింది. దీంతో విసిగిపోయిన GO 317 బాధితులు అక్టోబర్ 2వ తేదీన గాంధీ భవన్ ముట్టడి చేశారు. 317 జీవోతో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వారిని మాత్రమే బాధితులుగా ఏజీ సూచించారని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. వారిని తిరిగి వారి జిల్లాలకు పంపడానికి ఏ న్యాయపరమైన చిక్కు లేదని, వారిని వెంటనే పంపిస్తామన్నారు.
శాశ్వత ప్రాతిపదికన పంపాల్సిన వారిని జీవో 190 అని.. అది కూడా 2 నుంచి 3 ఏళ్ల వరకు మేము వచ్చిన జిల్లాలకి డిప్యుటేషన్ పద్ధతిలో కేటాయించడం గురించి అందులో ఉంది. ఈ జీవో 190 వచ్చి కూడా 9 నెలలు గడిచింది. అయినా ఇప్పటివరకు ఈ జీవోకు సంబంధించిన వివరాలు విద్యాశాఖలో ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఏ ఇతర శాఖలో లేనట్టుగా విద్యాశాఖలో GO 317 బాధితుల కోసం ఊరటకై ఇచ్చిన ఈ 2 నుంచి 3 ఏళ్ల పాటు డిప్యుటేషన్స్ జీవోలో జీవో 25 ను చేర్చారు.
ఈ జీవో 25 అనేది విద్యార్థుల సంఖ్యతో ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య ఉండాలి అనే ఒక అర్ధం లేని జీవో. అది 2021లో అప్పటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చినా.. అమలులోకి రాలేదు. అలాంటి GO 25 ను ఊరటకి ఇచ్చి జీవో 190 లో చేర్చడం శోచనీయం. జీవో 190 సంబంధించిన ఫైల్ ఇప్పటికీ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు, ఆరు గుర్తించిన ఉపాధ్యాయ సంఘ నేతలు ఉన్నా కూడా ఎవరికి ఏ విషయం తెలవని పరిస్థితి ఉంది.
నాయకులు కూడా ఈ విషయంలో చేతులెత్తేశారు. అధికారుల నిర్లక్ష్య ప్రవర్తన వేదనకు గురి చేస్తోంది. పంచాయతీరాజ్ శాఖలో జీవో 190 ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. విద్యా శాఖలో అది కూడా ముఖ్యమంత్రి విద్యా శాఖ మంత్రిగా ఉన్న మా విద్యాశాఖలో జీవో 190 పట్ల GO 317 బాధితుల పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యం ఎందుకు చూపిస్తున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు. మేమెంతో కష్టపడి, ఇష్టపడి తెచ్చుకున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంత విస్మరిస్తుంది..? మా బాధలను ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు..? అప్పటి 317 చావులు రాజకీయ హత్యలు అంటూ మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ నేతలు మాట ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు మమ్మల్ని విస్మరిస్తున్నారు..? దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న 317 బాధితుల్ని కాపాడాలని కోరుకుంటున్నాం.." అని జీవో 317 & 190 టీచర్స్ జస్టిస్ ఫోరం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు రత్నమాల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.