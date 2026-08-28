/బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. విదేశీ చదువులకు ఆర్థిక సాయం!

Telangana overseas education: విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే బీసీ, ఈబీసీ వర్గాలకు చెందిన పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. మహాత్మాజ్యోతిబా పూలే ఓవర్ సిస్ విద్యానిధి స్కీమ్ కింద అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ విడతో మొత్తం 350 మంది అర్హులైన విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది.
సీట్ల కేటాయింపు: ఎంపికైన 350 మంది విద్యార్థులలో, 250 సీట్లు బీసీ అభ్యర్థులకు 100 సీట్లు ఈబీసీ అభ్యర్థులకు కేటాయిస్తారు.
దరఖాస్తు గడువు: ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.
విద్యా అర్హత: అభ్యర్థులు తమ డిగ్రీ/గ్రాడ్యుయేషన్లో కనీసం 60% మార్కులు కలిగి ఉండాలి.
లక్ష్యం: పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు విదేశాలలో నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అందించడం ద్వారా వారి విదేశీ విద్య కలను నెరవేర్చడమే ఈ పథకం ప్రాథమిక లక్ష్యం.
అర్హులైన విద్యార్థులందరూ చివరి నిమిషంలో తొందరపడకుండా, గడువు తేదీ (సెప్టెంబర్ 30) లోపు అధికారిక తెలంగాణ ఇ-పాస్ పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించడమైనది.
సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. అర్హత కలిగిన విద్యార్థులు నిర్ణీత గడువులోగా ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. దరఖాస్తులను తెలంగాణ ఈపాస్ వెబ్ సైట్ ద్వారా సమర్పించాలి. ఈ స్కీమ్ ద్వారా విదేశాల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ , పీహెచ్డీ వంటి ఉన్న విద్యాకోర్సులను అభ్యసించేందుకు అర్హులైన విద్యార్థులకు ఛాన్స్ లభిస్తుంది. ఈ స్కీమ్ కు దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థుల కుటుంబాల వార్షిక ఆదాయం రూ. 5లక్షలలోపు ఉండాలి. ఇక దరఖాస్తు దారుల వయస్సు 35ఏండ్ల లోపు ఉండాలి.
విద్యార్థులు తమ గ్రాడ్యుయేషన్ లో కనీసం 60శాత్ం మార్కులు సాధించాలి. జీఆర్ఈ, జీ మ్యాట్ స్కోర్ తోపాటు టోఫెల్, ఐఎల్ఈటీఎస్, పీటీఈ లో అవసరమైన స్కోర్ సాధించి ఉండాలి. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలన్న లక్ష్యంతో ఉన్న బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు మహాత్మాజ్యోతిబా పూలే ఓవర్సీస్ విద్యానిధి నుంచి ఈ అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.
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