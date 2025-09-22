Telangana Govt: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. దసరా బోనస్‌ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఒక్కొక్కరికి ఎంతంటే..?

Telangana Govt Singarareni Bonus: సింగరేణి కార్మికులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దసరా బోనస్ ప్రకటించింది. గత ఏడాది 33 శాతం వాటాను కార్మికులకు పంచిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సారి 34 శాతం వాటాను పంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక్కో కార్మికుడికి బోనస్గా రూ.1,95,610 పంపిణీ చేస్తామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. మొత్తం రూ.819 కోట్లను సింగరేణి కార్మికులకు పంపిణీ చేస్తామని తెలిపారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడంలో సింగరేణి కార్మికుల పాత్ర ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. వారి కృషి, త్యాగాలను తమ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ గుర్తిస్తుందన్నారు. సింగరేణి సంస్థను లాభాల దిశగా నడిపించడంలో కార్మికులు చాలా కష్టపడుతున్నారని.. అందుకే వారికి లాభాల్లో వాటా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని రేవంత్ తెలిపారు.
సింగరేణిని పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలతో పోటీపడే స్థాయికి తీసుకెళ్తామన్నారు రేవంత్ రెడ్డి. ఈ ఏడాది సింగరేణి మొత్తం ఆదాయం 6394 కోట్ల రూపాయలని.. ఇందులో 4034 కోట్లు భవిష్యత్ పెట్టుబడుల కోసం కేటాయించామన్నారు. నికర లాభం 2360 కోట్ల రూపాయలు వచ్చిందని.. ఈ లాభంలో 34 శాతం అంటే 819 కోట్ల రూపాయలను స్థిర కార్మికులకు బోనస్గా ఇస్తున్నామని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
గత ఏడాది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు 5000 రూపాయల బోనస్ ఇచ్చామని.. ఈసారి 5500 రూపాయలు ఇస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కార్మికులు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇచ్చిన గనులను తిరిగి సింగరేణికి అప్పగించాలని సీఎం కోరారు. ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం పెరిగితే సింగరేణి భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందన్నారు. ఈ సమస్యపై కేంద్రంతో చర్చలు జరిపి పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తామన్నారు.
కార్మికులకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటామన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. సింగరేణిని లాభాల బాటలో నడిపేందుకు పాటుపడతామన్నారు. అంతేకాకుండా రాబోయే దీపావళికి కూడా కార్మికులకు బోనస్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కేంద్రం జీఎస్టీ నిబంధనలు మార్చడం వల్ల రాష్ట్రానికి 7000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం తగ్గిందని.. ఈ నష్టాన్ని కేంద్రం వెంటనే భర్తీ చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.
