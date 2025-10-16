Telangana Government: రేవంత్ అధ్యక్షతన క్యాబినేట్ భేటి.. కొండా సురేఖ దూరం..!

Telangana Government Cabinet Meet: గురువారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఈ రోజు భేటి కానుంది. ముఖ్యంగా బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే తీర్పు తదనుగుణంగా ఏం చేయాలనే అంశంపై మంత్రివర్గం ఉప సంఘం బేటీ కానుంది.? స్థానిక ఎన్నికల విషయంలో ఎలా ముందుకెళ్లాలన్న అంశాలపై చర్చించనుంది. దీనితోపాటు పలు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, కొన్ని ప్రాజెక్టుల డిజైన్ల మార్పునకు అనుమతులు, ధాన్యం కొనుగోలు, హైదరాబాద్ మెట్రోను ప్రభుత్వం పరిధిలోకి తీసుకోవడం పై చర్చించనున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణ పై ఈభేటిలో చర్చకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
అటు వైద్యారోగ్య రంగం బలోపేతం కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి రూ. 4వేల 150 కోట్ల రుణ సేకరణ, హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణం తదితర అంశాలపై చర్చించి, నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది. ఇక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ రెండేళ్ల పాలన విజయోత్సవాలను ఘనంగా జరపాలని భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏయే కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్న దానిపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఇక రామగుండంలో రూ. 10వేల 893.05 కోట్లతో సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం నిర్మాణం, యాదాద్రి థర్మల్ ప్లాంటు అంచనాల సవరణ అంశాలపైనా మంత్రివర్గంలో చర్చించి, తుది నిర్ణయం తీసుకోన్నారు. మంత్రివర్గ నిర్ణయాల తర్వాత అటు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం నియోజకవర్గంలో గెలుపు కోసం ఇప్పటికే పలువురికి బాధ్యతలు అప్పగించారు. అంతేకాదు ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం అనుసరించే వ్యూహాలు, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, లబ్దిదారులకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి న్యూట్రల్ ఓటర్లను కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపేలా చేయడం తదితర అంశాలను కూడా చర్చించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ భేటిలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో ప్రభుత్వానికి తలనొప్పిలా మారిన కొండా సురేఖను దూరంగా ఉండనున్నట్టు సమాచారం.
