TET Supreme Court Case: టెట్ పై సుప్రీంకోర్ట్ లో పిటీషన్.. అసలేం జరుగుతోంది..

Changes in TET: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీచర్ ఎలిజిబులిటీ టెస్ట్ (TET) కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్. . ఈ సంవత్సరం.. నవంబర్ నెలలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. కానీ మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాల మేరకు ఈసారి టెట్ నిర్వహణకు సంబంధించి జీవోలో చాలా ముఖ్యమైన మార్పులు చేయబోతున్నారు.
గతంలో 2011 సంవత్సరం తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరినటువంటి వారికి మాత్రమే అర్హత కచ్చితంగా ఉండాలి అనే నిబంధన ఉండేది, అయితే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పులో ఈ నియమం మారినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే 2010 కంటే ముందు నియామకమైన టీచర్లు.. సర్వీస్లో కొనసాగాలన్నా.. ప్రమోషన్ పొందాలన్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు (ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్) కూడా టెట్ లో అర్హత సాధించడం తప్పనిసరి అంటూ తెలియజేసింది.
ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ల టెట్ తప్పనిసరి చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సవాల్ చేస్తూ ఒక పిటిషన్ వేయగా.. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టులో ఆ తీర్పు పైన రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే ఈ రివ్యూ పిటిషన్ కోర్టు స్వీకరించగా వాటిపైన విచారణ చేయనుంది. పదవి విరమణకు ఐదేళ్లు కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ ఉన్న టీచర్లు తమ సర్వీస్ను కొనసాగించాలి అంటే, ఉత్తర్వుల తేదీ నుంచి రెండు సంవత్సరాల లోపు కచ్చితంగా టెట్ క్వాలిఫై కావాలని గత నెల ఒకటవ తారీఖున సుప్రీంకోర్టు కూడా తీర్పు తెలియజేసింది.
ప్రమోషన్స్ కావాలి అంటే టెట్ క్వాలిఫై కావాల్సిందే అన్నట్లుగా తెలిపింది. వీటిపైన టీచర్ల సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో అసహనాన్ని తెలియజేశారు. అయితే గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం కొత్తగా విధులలో చేరే వారికి ఈ టెట్ వర్తిస్తుందని, కానీ సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన ఈ తీర్పుతో మళ్లీ టెట్ రాయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోందంటూ టీచర్లు సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకువెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు కూడా టెట్ రివ్యూ పైన పిటిషన్ వేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్పుతో విధులలో కొనసాగించాలి అంటే టెట్ పూర్తి చేయాలి. ఆ జాబితాలో రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు దాదాపు 45 వేల మంది టీచర్లకు టెట్ నిబంధన వర్తించనుంది.
