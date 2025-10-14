English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • TET Supreme Court Case: టెట్ పై సుప్రీంకోర్ట్ లో పిటీషన్.. అసలేం జరుగుతోంది..

TET Supreme Court Case: టెట్ పై సుప్రీంకోర్ట్ లో పిటీషన్.. అసలేం జరుగుతోంది..

Telangana TET Notification 2025: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీచర్ ఎలిజిబులిటీ టెస్ట్ (TET) కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ నవంబర్ నెలలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే ఈసారి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈసారి టెట్ నిర్వహణకు సంబంధించి జీవోలో చాలా ముఖ్యమైన మార్పులు చేయబోతున్నారు.   

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 14, 2025, 01:56 PM IST

TET Supreme Court Case: టెట్ పై సుప్రీంకోర్ట్ లో పిటీషన్.. అసలేం జరుగుతోంది..

Changes in TET: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీచర్ ఎలిజిబులిటీ టెస్ట్ (TET) కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్. . ఈ సంవత్సరం.. నవంబర్ నెలలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. కానీ మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన  ఆదేశాల మేరకు ఈసారి టెట్ నిర్వహణకు సంబంధించి జీవోలో చాలా ముఖ్యమైన మార్పులు చేయబోతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో 2011 సంవత్సరం తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరినటువంటి వారికి మాత్రమే అర్హత కచ్చితంగా ఉండాలి అనే నిబంధన ఉండేది, అయితే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పులో ఈ నియమం మారినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే 2010 కంటే ముందు నియామకమైన టీచర్లు.. సర్వీస్లో కొనసాగాలన్నా.. ప్రమోషన్ పొందాలన్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు (ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్) కూడా టెట్ లో అర్హత సాధించడం తప్పనిసరి అంటూ తెలియజేసింది. 

ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ల టెట్ తప్పనిసరి చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సవాల్ చేస్తూ ఒక పిటిషన్ వేయగా..  ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టులో ఆ తీర్పు పైన రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే ఈ రివ్యూ పిటిషన్ కోర్టు స్వీకరించగా వాటిపైన విచారణ చేయనుంది. పదవి విరమణకు ఐదేళ్లు కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ ఉన్న టీచర్లు తమ సర్వీస్ను కొనసాగించాలి అంటే, ఉత్తర్వుల తేదీ నుంచి రెండు సంవత్సరాల లోపు కచ్చితంగా టెట్ క్వాలిఫై కావాలని గత నెల ఒకటవ తారీఖున సుప్రీంకోర్టు కూడా తీర్పు తెలియజేసింది. 

ప్రమోషన్స్ కావాలి అంటే టెట్ క్వాలిఫై కావాల్సిందే అన్నట్లుగా తెలిపింది. వీటిపైన టీచర్ల సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో అసహనాన్ని తెలియజేశారు. అయితే గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం కొత్తగా విధులలో చేరే వారికి ఈ టెట్ వర్తిస్తుందని, కానీ సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన ఈ తీర్పుతో మళ్లీ టెట్ రాయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోందంటూ టీచర్లు సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకువెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు కూడా టెట్ రివ్యూ పైన పిటిషన్ వేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్పుతో విధులలో కొనసాగించాలి అంటే టెట్ పూర్తి చేయాలి. ఆ జాబితాలో రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు దాదాపు 45 వేల మంది టీచర్లకు టెట్ నిబంధన వర్తించనుంది.

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TET Supreme Court caseTelangana TET notification 2025TET petition Supreme Courtin-service teachers TET qualification

