/ఉద్యోగుల సమస్యలపై సీఎస్ కీలక భేటీ PRC,DAలపై స్పష్టత.. కమిటీ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం..!!

PRC and DA: తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు చేపట్టిన ఛలో హైదరాబాద్ ధర్నా వాయిదా పడింది. సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన నిర్వహించ తలపెట్టిన మహాధర్నాకు ఉద్యోగులు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఉద్యోగుల వేతన సవరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు సర్కార్ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. 2వ వేతన సవరణ కమిషన్ నివేదికను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కోరారు. ఈ మేరకు 2వ పీఆర్సీ చైర్మన్ ఎన్. శివశంకర్ కు లేఖ రాశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యల పరిష్కారంపై ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజుతో ఈరోజు సుదీర్ఘంగా సమావేశమై విస్తృతంగా చర్చించారు.
ఉద్యోగుల వేతనాలు, డీఏలు, పీఆర్సీ, పెన్షన్ విధానం, పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక బకాయిలు, ఉద్యోగ సంబంధిత ఇతర సమస్యలపై ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సీఎస్ దృష్టికి పలు అంశాలను తీసుకెళ్లారు. ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రస్తావించిన ప్రతి అంశాన్ని సీఎస్ గారు విని, వాటి పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా నాలుగు కీలక అంశాలపై ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సీఎస్ తో సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు తెలిపారు.
పీఆర్సీ నివేదికపై వేగవంతమైన చర్యలు:
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పే రివిజన్ కమిషన్ అంశాన్ని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ప్రధానంగా ప్రస్తావించినట్లు తెలిపారు. పీఆర్సీ ప్రక్రియను మరింత ఆలస్యం చేయకుండా, ఉద్యోగులకు త్వరితగతిన ప్రయోజనం కల్పించే విధంగా నివేదికను త్వరగా సమర్పించాలని కోరారు. దీనిపై స్పందించిన సీఎస్సంజయ్ జాజు.. పీఆర్సీ కమిటీ తన నివేదికను వెంటనే సమర్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఈరోజే లేఖ రాస్తున్నామని తెలిపినట్లు చెప్పారు. పీఆర్సీ నివేదిక సమర్పణలో జాప్యం లేకుండా ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
సీపీఎస్ రద్దు - ఓపీఎస్పై అధ్యయనానికి కమిటీ:
ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (CPS) అంశాన్ని కూడా ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సమావేశంలో బలంగా ప్రస్తావించారు. సీపీఎస్ స్థానంలో పాత పెన్షన్ విధానం ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS) అమలుకు సంబంధించి ఉద్యోగుల ఆకాంక్షలను సీఎస్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఓపీఎస్ అమలు చేస్తున్న విధానాలను సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి, అక్కడి విధానం, ఆర్థిక ప్రభావం, అమలు తీరు తదితర అంశాలను పరిశీలించేందుకు అధికారులు.. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సీఎస్ తెలిపారు.
డీఏలపై 18వ తేదీన స్పష్టత:
ఉద్యోగులకు రావాల్సిన డీఏల విడుదల అంశాన్ని కూడా ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సీఎస్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇప్పటికే పెండింగ్లో ఉన్న డీఏలను వెంటనే ప్రకటించి, ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ఉపశమనం కల్పించాలని కోరారు. డీఏలకు సంబంధించి ఎన్ని డీఏలు ఇవ్వాలి, వాటి విడుదల ఎలా ఉండాలి అనే అంశాలపై ఈ నెల 18వ తేదీన జరిగే సమావేశంలో స్పష్టత ఇస్తామని సీఎస్తెలిపారు. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఈ ముఖ్యమైన ఆర్థిక అంశంపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
పెండింగ్ బిల్లులు, ఆర్థిక బకాయిల విడుదలపై చర్చ:
ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులు, బకాయిలు.. ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాల విడుదల అంశంపై కూడా ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సీఎస్ తో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులు, బకాయిలు పేరుకుపోతున్న నేపథ్యంలో, ప్రతినెలా కనీసం రూ.2,000 కోట్ల మేర నిధులను విడుదల చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు పట్టుబట్టారు. ఉద్యోగుల ఆర్థిక ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పెండింగ్ బిల్లుల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్పష్టతను కూడా ఈ నెల 18వ తేదీన జరిగే సమావేశంలో వెల్లడిస్తామని సీఎస్ హామీ ఇచ్చారు.
త్వరలో జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశం :
ఉద్యోగుల అన్ని ముఖ్యమైన సమస్యలపై సమగ్రంగా చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఈ నెలలోనే జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సీఎస్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆర్థికపరమైన అంశాలు, ఉద్యోగుల సర్వీస్ సమస్యలు, పెండింగ్లో ఉన్న ఇతర అంశాలపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ప్రస్తావించిన అన్ని సమస్యలను ప్రభుత్వం సానుకూల దృక్పథంతో పరిశీలిస్తుందని, సంబంధిత శాఖలతో చర్చించిన అనంతరం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఉద్యోగ సంఘాలకు తెలియజేస్తామని సీఎస్ తెలిపారు.
ఈ సమావేశం ద్వారా ఉద్యోగుల ప్రధాన సమస్యలపై ప్రభుత్వ స్థాయిలో సానుకూలమైన చర్చకు అవకాశం లభించిందని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా పీఆర్సీ నివేదికను త్వరగా సమర్పించేందుకు సీఎస్ తీసుకున్న చొరవ, డీఏలు పెండింగ్ బిల్లులపై 18వ తేదీన స్పష్టత ఇస్తామని చెప్పడం, సీపీఎస్ అంశంపై ఇతర రాష్ట్రాల విధానాలను అధ్యయనం చేసేందుకు కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలనే నిర్ణయం ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంలో కీలకమైన ముందడుగుగా భావిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం ఇదే సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగి, ఇచ్చిన హామీలను త్వరితగతిన అమలు చేస్తుందని ఆశిస్తున్నామని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు తెలిపారు.
ఈ సమావేశంలో డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీగిరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ ప్రేమ్ తదితరులు పాల్గొని ఉద్యోగుల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చారు. సీఎస్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు..
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