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ఉద్యోగుల సమస్యలపై సీఎస్ కీలక భేటీ PRC,DAలపై స్పష్టత.. కమిటీ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం..!!

Telangana Government Employee:  రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యల పరిష్కారంపై  ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజుతో  ఈరోజు సుదీర్ఘంగా సమావేశమై విస్తృతంగా చర్చించారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:50 PM IST
ఉద్యోగుల సమస్యలపై సీఎస్ కీలక భేటీ PRC,DAలపై స్పష్టత.. కమిటీ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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