ఆర్థిక విశ్లేషణ: లెక్కలు..
1. IR లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగులకు ఆర్ధికంగా ఎంతో నష్టపోతున్నారు..
ఉదాహరణకు: ఓ ఉద్యోగి Basic శాలరీ ₹60,000 అయితే.. దానికి 25% IR కలిపితే = నెలకు రూ. 15000 అవుతుంది.
అదే ఒక సంవత్సానికి ఓ ఉద్యోగికి 1.8 లక్షల రూపాయలు.
తెలంగాణలో దాదాపు 4.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 2.5 లక్షల పెన్షనర్లు ఉన్నారు. కేవలం IR మాత్రమే ఒక యేడాది ఆలస్యం అయితే.. 7 లక్షల మంది × 1.8 లక్షలు = వెరసి రూ. 12,600 కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఇది ఉద్యోగుల జేబు నుండి ప్రభుత్వం దోచుకున్న డబ్బు అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చెబుతున్న లెక్క.
2. పరోక్ష ఆర్థిక నష్టం - Compound Effect
PRC ఆలస్యం అంటే 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రావాల్సిన బేసిక్ శాలరీ పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. దీని ఎఫెక్ట్ అన్ని రంగాలపై ఉంటుంది.
అందులో ఒక DA నష్టం: సాధారణంగా కొత్త బేసిక్ శాలరీ మీద DA కలుపుతారు. Basic పెరగకపోతే ప్రతి 6 నెలల DA కూడా తక్కువ. ఉదా: ₹60,000 కి 4% DA = ₹2400. PRC తర్వాత basic ₹75,000 అయితే 4% DA = ₹3000. ప్రతి 6 నెలలకు ₹600 ఉద్యోగికి నష్టం కలుగుతుంది. అదే జీవిత కాలం లెక్కేసుకుంటే ఎంతో ఉంది.
రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్:
పెన్షన్: చివరి 10 నెలల యావరేజ్ బేసిక్ మీద 50%. PRC లేకుండా రిటైర్ అయితే నెలకు ₹5,000 నుంచి ₹10,000 తక్కువ జీతం వస్తుంది. 25 సంవత్సరాల పెన్షన్ కాలంలో ఆయా ఉద్యోగులు ₹15 - ₹30 లక్షల నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
గ్రాట్యుటీ: 16.5 నెలల basic మ్యాక్స్. Basic తక్కువ = గ్రాట్యుటీ తక్కువ.
Leave Encashment: 300 రోజుల జీతం. Basic పెరగకపోతే ₹2 - ₹3 లక్షల మేరకు ఒక్కో ఉద్యోగికి నష్టం.
PF: Employer contribution కూడా basic మీదే. Compound interestతో కలిపి రిటైర్మెంట్ కార్పస్ లక్షల్లో తగ్గుదల ఉంటుంది.
3. ద్రవ్యోల్బణం vs స్తంభించిన జీతం..
2018 PRC తర్వాత 7 సంవత్సరాలు అవుతుంది.
ఈ 7 ఏళ్లలో: బియ్యం: 25 → 60/kg = 140% పెరుగింది.
గ్యాస్: 600 → 900 = 75% పెరిగింది.
స్కూల్ ఫీజులు: 2 రెట్లు పెరిగాయి. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో చదివిస్తే అవి కూడా ఉండవు.
అద్దెలు: మెట్రో సిటీల్లో 50 నుంచి 80% మేర పెరిగాయి. జీతం మాత్రం అదే. అంటే ఉద్యోగి నిజమైన ఆదాయం 40% పడిపోయింది. దీన్నే ఆర్థిక శాస్త్రంలో "Silent Pay Cut" అంటారు.
4. అప్పుల భారం..
మీరు చెప్పినట్లు EMI, Gold loan, Personal loan. జీతం చాలకపోవడంతో ఉద్యోగి యేడాదికి 15% - 24% వడ్డీకి అప్పులు చేస్తున్నాడు. IR ₹15,000 వస్తే ఆ డబ్బుతో loan EMI కట్టి interest భారం తగ్గించుకోవచ్చు. IR లేకపోవడం = అప్పు మీద అప్పు = ఆర్థిక బానిసత్వం పెరుగుతూ పోతుంది.
సామాజిక విశ్లేషణ: కుటుంబం - సమాజం చీలిపోతోంది. మొత్తంగా మధ్యతరగతి కుటుంబ వ్యవస్థ దీని వలన కుప్పకూలుతోంది.
పొదుపు లేకపోవడం.. జీతం పెరగకపోవడం వలన పొదుపు శూన్యం.. గతంలో ఉద్యోగి జీతంలో 20% పొదుపు చేసేవాడు. ఇప్పుడు పొదుపు సున్నా, పైగా అప్పు. పిల్లల పెళ్లి, ఇంటి నిర్మాణం కలలుగా మిగిలిపోతున్నాయి.
విద్య-వైద్యం దూరం..ప్రభుత్వ స్కూల్ టీచర్ తన పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించలేని పరిస్థితి. ప్రభుత్వ డాక్టర్ కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కు వెళ్లలేడు. ప్రభుత్వ సేవకుడే ప్రభుత్వ సేవలకు నోచుకోని విచిత్రం నెలకొంది.
మహిళా ఉద్యోగులపై దాడి: Double burden. ఆఫీసు పని + ఇంటి పని. IR లేకపోవడంతో పిల్లల ట్యూషన్, ఆయా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటున్నారు. దీంతో వారిపై మానసిక ఒత్తిడి రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది.
ఉపాధ్యాయ వృత్తి విలువ పడిపోతోంది..
సమాజ నిర్మాతలైన టీచర్ ఆర్థికంగా కుంగిపోతే సమాజం ఎలా బాగుపడుతుంది?
గ్రామీణ టీచర్: ₹15,000 అద్దె + ₹5,000 ప్రయాణం వెరసి ₹20,000 ఖర్చు. చేతికి మిగిలేది ₹30,000. కుటుంబం గడవడం కష్టంగా మారింది.కేవలం చదువు చెప్పడమే కాకుండా సర్వేలు, ఎన్నికల డ్యూటీలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ఓ రకంగా టీచర్ ఇపుడు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా మారాడు. గతంలో ఉన్న గౌరవం ఇపుడు లేదనే చెప్పాలి.
ప్రజా సేవల నాణ్యత పతనం..
ఆకలితో ఉన్న సైనికుడు యుద్ధం చేయలేడు. అప్పుల్లో ఉన్న ఉద్యోగి 100% సేవ చేయలేడు.
రెవెన్యూ ఆఫీస్, మీసేవ, హాస్పిటల్, స్కూల్ - అన్నిచోట్ల ఉద్యోగి మానసిక ఒత్తిడి ప్రజలపైనే పడుతుంది. ఇది indirect గా మొత్తం సమాజాన్ని నష్టపరుస్తుంది.
తరాల మధ్య అసమానత..
2026లో రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగి vs 2018లో రిటైర్ అయిన ఉద్యోగి. ఒకే కేడర్, ఒకే సర్వీస్. కానీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్లో రూ. 20 లక్షల తేడా ఉంది. ఇది తరాల మధ్య ఆర్థిక అన్యాయంగా పరిగణించాలి.
4. ప్రభుత్వ వాదనను తిప్పికొట్టే వాస్తవాలు..
ఖజానా ఖాళీ" అనేది ఉద్యోగి జీతం దగ్గరకే వస్తుంది. కానీ నిజానికి
1. ఉచితాలు & సంక్షేమం పేరుతో వేల కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులుంటాయి.
2. అంతేకాదు కార్పొరేట్ రాయితీలపై కోట్లకు కోట్లు మాఫీ చేస్తున్నారు.
3. ప్రచారం తో పాటు ప్రాజెక్టు వ్యయాలకు వందల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు.
అదే ఉద్యోగి జీతం వచ్చేసరికి ఆర్ధిక భారం అంటున్నారు. ఇది ప్రభుత్వ ద్వంద్వ విధానం. ఉద్యోగి భారం కాదు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి వెన్నెముక.
5. తక్షణ పరిష్కారం - ప్రభుత్వ నైతిక బాధ్యత..
IR వెంటనే ప్రకటించాలి. PRC రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా 25-27% IR ఇవ్వాలి. 1999, 2005, 2010, 2015, 2018 PRC లన్నిటిలో IR ఇచ్చారు.
PRC కమీషన్ నియామకం*: Time-bound. 6 నెలల్లో రిపోర్ట్, వెంటనే అమలు పరచాలి.
బకాయిల phase-wise చెల్లింపు. పెండింగ్ DA, Medical, EL Encashment - 4 విడతల్లో ఇవ్వాలి.
రిటైర్ అయ్యే వారికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి. PRC వచ్చేలోపు రిటైర్ అయ్యే వారికి notional benefit ఇవ్వాలి.
ముగింపు..
ఉద్యోగి ఆనందంగా ఉంటేనే ప్రజలు హ్యాపీగా ఉంటారు. PRC-IR జాప్యం అనేది administrative delay కాదు. ఇది రాజ్యాంగంలోని Article 21 "జీవించే హక్కు" పై దాడిగా అభివర్ణిస్తున్నారు ఉద్యోగులు.
ఉద్యోగి బలంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం బలంగా ఉంటుంది. జీతం సవరణ అనేది దయ కాదు, హక్కు. దాన్ని గౌరవించడం ప్రభుత్వ ధర్మం.
నినాదం.. "Respect the Service, Pay the Worth అని ఉద్యోగి అడుగుతున్నాడు.
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