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జీతాలు పెరగవు.. ఖర్చులు తగ్గవు.. పీఆర్‌సీ ఆలస్యంతో ఉద్యోగులకు తప్పని ఆర్థిక తిప్పలు..!

Telangana Government Employes: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి ఒక పే కమిషన్ ద్వారా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన జీతా భత్యాలను నిర్ధారిస్తూ ఉంటుంది. అంతే కాకుండా.. ప్రతి యేడాది కరువు భత్యం అని ఇంకా ఇతరత్రా అలవెన్సెస్ కలుపుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు  చెల్లింపులు చేస్తూనే ఉంది. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం.. మాటలకు చేతలకు పొంతన ఉండటం లేదు. ఈ విషయమై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తమ ఆవేధనను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటున్నారు.  ముఖ్యంగా పీఆర్‌సీ, ఐఆర్‌లలో జాప్యం వలన ఉద్యోగ వర్గం పై మోయలేని ఆర్ధిక భారం పడుతుందని చెబుతున్నారు. దానికి సంబంధించిన కథనం విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:09 PM IST
జీతాలు పెరగవు.. ఖర్చులు తగ్గవు.. పీఆర్‌సీ ఆలస్యంతో ఉద్యోగులకు తప్పని ఆర్థిక తిప్పలు..!
Image Credit: Telangana Employees Want PRC (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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