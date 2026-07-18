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తెలంగాణ ప్రభుత్వ స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 15 నాటికి బ్రాండెడ్ బూట్లు, సాక్సులు, బెల్టులతో ఉచిత కిట్లు..!

తెలంగాణ విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్! ఆగస్టు 15 నాటికి కొత్త యూనిఫామ్లను అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సుమారు 27 లక్షల మంది విద్యార్థులకు రెండు జతల యూనిఫామ్లతో పాటు బూట్లు, సాక్సులు, బెల్టులతో కూడిన కిట్లను సిద్ధం చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 18, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:17 AM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వ స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 15 నాటికి బ్రాండెడ్ బూట్లు, సాక్సులు, బెల్టులతో ఉచిత కిట్లు..!
Image Credit: Telangana Government School Uniform 2026

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణ ప్రభుత్వ స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 15 నాటికి బ్రాండెడ్ బూట్లు, సాక్సులు, బెల్టులతో ఉచిత కిట్లు..!
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