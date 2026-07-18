/తెలంగాణ ప్రభుత్వ స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 15 నాటికి బ్రాండెడ్ బూట్లు, సాక్సులు, బెల్టులతో ఉచిత కిట్లు..!

Telangana Government School Uniform 2026: ఆగస్టు 15 నాటికి విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త అందించనుంది. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, గురుకులాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఆగస్టు 15 లోపు యూనిఫామ్లను అందజేయనుంది. మొత్తం 27 లక్షల మందికి రెండు జతల యూనిఫామ్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇందులో బూట్లు, సాక్సులు, బెల్టులతో కూడిన కిట్లు ఉంటాయి. గురుకుల విద్యార్థులకు స్కూల్ బ్యాగులతో పాటు ప్లేటు, గ్లాసు, ట్రంక్ బాక్స్, ట్రాక్, నైట్ డ్రెస్ వంటి వస్తువులను కూడా పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు తొలిసారిగా బెల్ట్, షూస్, సాక్సులతో కూడిన కిట్లను అందించనున్నారు.
నాణ్యమైన వస్త్రాల సేకరణ, రెసిడెన్షియల్ విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్త యూనిఫామ్ డిజైన్ల ద్వారా ఫుల్ లెంగ్త్ ప్యాంట్లు, బూట్లు, బ్యాగులు, స్టేషనరీ కిట్లను అందించనున్నారు. పాఠశాలల్లో పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ కూడా దాదాపు పూర్తయింది. ఆగస్టు నెలకుగా ముగిసేలోపు యూనిఫామ్ కుట్టు పనులను పూర్తి చేయడానికి మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలను ప్రభుత్వం సమీకరించింది. ఇది విద్యార్థుల సమానత్వం కోసం రాష్ట్రం చేస్తున్న పెట్టుబడి అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.
ఇదే సమయంలో కస్తూర్బా బాలికా విద్యాలయాల్లోని 85 వేల మంది విద్యార్థులకు ఇప్పటికే యూనిఫామ్లను అందజేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈసారి విద్యార్థులకు ఏకరూప దుస్తులు, కిట్లను పంపిణీ చేయడంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించారు. ఇందుకోసం రూ. 687.78 కోట్లు కేటాయించారు. స్థానికంగా ఉన్న మహిళా సంఘాలకు ఒక్కో జత యూనిఫామ్ కు ఒక్కో మహిళా సంఘానికి రూ.75 చెల్లిస్తూ ప్రభుత్వం దుస్తులను కుట్టిస్తోంది. జూనియర్ కళాశాలల విద్యార్థులకు కూడా దీనివల్ల ప్రయోజనం చేకూరుతుంది మరియు చేనేత కార్మికులకు ఆదాయం లభిస్తుంది.
ఆగస్టు 13 లోపే యూనిఫామ్ల తయారీ పూర్తి చేయాలని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి దాన కిషోర్ శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో అధికారులను ఆదేశించారు. మొత్తం 27 లక్షల మంది విద్యార్థుల కోసం రెండు జతల యూనిఫామ్ల తయారీకి 2.97 కోట్ల మీటర్ల వస్త్రాన్ని సేకరించారు.
కిట్లలో ఏముంటాయి?
ప్రభుత్వం అందిస్తున్న కిట్లలో రెండు జతల పాఠశాల యూనిఫామ్స్, తెల్ల యూనిఫామ్, పిటి డ్రెస్, నైట్ డ్రెస్, ట్రాక్ సూట్, టవల్, నలుపు-తెలుపు బూట్లు, సాక్సులు, బెల్ట్, టై, ఐడి కార్డులు ఉంటాయి. గురుకుల విద్యార్థుల కోసం దుప్పటి, పరుపు, ట్రంక్ బాక్స్, ప్లేటు, గ్లాసు, గిన్నె, కప్పు, చెంచా, స్కూల్ బ్యాగ్, నోట్ బుక్కులు ఇతర స్టేషనరీ వస్తువులు ఉంటాయి.
6, 7 తరగతి విద్యార్థులకు ఇకపై షార్ట్ ప్యాంట్ల బదులు కొత్త డిజైన్తో కూడిన ఫుల్ ప్యాంట్లు, లేత నీలం రంగు చొక్కాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. నాణ్యత కోసం ప్రభుత్వం తొలిసారిగా ప్రముఖ బ్రాండెడ్ తయారీదారుల నుండి ఫ్యాబ్రిక్ను సేకరిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ విద్యార్థులందరికీ 1.35 కోట్లకు పైగా ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలను జిల్లాలకు పంపిస్తున్నారు.
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