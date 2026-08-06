/గిగ్ వర్కర్లకు గుడ్ న్యూస్.. సంక్షేమ పథకాలకు ప్రత్యేక బోర్డ్..

Gig Workers New Act: ప్రభుత్వ పోర్టల్లో నమోదైన ప్రతి గిగ్ కార్మికుడికి రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీతోపాటు సామాజిక భద్రతా పథకాలు అందుతాయి. గిగ్ వర్కర్లకు అగ్రిగేటర్లు చేసిన చెల్లింపులపై 1-2% సంక్షేమ నిధికి బదిలీ చేస్తారు. దీనికి ప్రభుత్వం కార్పస్ నిధిని సమకూర్చి పథకాలు అమలు చేస్తుంది. ప్లాట్ఫామ్స్ తప్పనిసరిగా కార్మికులకు చేసే చెల్లింపులు, మినహాయింపుల వివరాలను బహిర్గతం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవరైనా అగ్రిగేటర్లు, ప్లాట్ఫాం వర్కర్లు ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే రూ.50 వేల జరిమానా విధించేలా నిబంధనల్లో రూపొందించారు.
కార్మికులకు సామాజిక భద్రతా..
చట్టం అమలుతో కార్మికులకు సామాజిక భద్రత, బీమా పథకాలకు ప్రభుత్వం సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటుచేసి, ప్లాట్ఫాం ఆధారిత సంస్థల నుంచి నిధికి చెల్లింపులు జరిగేలా చూస్తుంది. 60 రోజుల కోసారి గిగ్ వర్కర్ల వివరాల్లో మార్పులు, చేర్పులను అగ్రిగేటర్లు బోర్డుకు అందజేయాలి. కార్మికులకు ఉపాధి భద్రత కల్పించేందుకు వీలుగా వారం రోజుల నోటీసు లేకుండా వర్కర్లను తొలగించడానికి వీల్లేకుండా నిబంధన చేర్చింది. కార్మికులకు సకాలంలో చెల్లింపులు జరిగేలా చూడనుంది. అదే సమయంలో ఎవరైనా కార్మికులు వినియోగదారులను భౌతిక, మానసిక వేధింపులకు గురిచేస్తే వర్కర్లను నేరుగా తొలగించవచ్చని సంస్థలకు సూచించింది.
రాష్ట్రంలో వివిధ రంగాల్లో 3 లక్షల మంది గిగ్ వర్కర్లు పనిచేస్తున్నట్లు అధికారుల అంచనా, వీరికి ఉద్యోగ భద్రత, బీమా లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రోజువారీ ఆర్డర్లపై ఆధారపడుతూ కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు. సకాలంలో సేవలు అందించే క్రమంలో పలువురు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గిగ్ వర్కర్లకు సామాజిక భద్రత కల్పించే సంకల్పంతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి 2024 డిసెంబరు 23న కార్మికశాఖ, ప్లాట్ఫాం ఆధారిత సంస్థలు, అగ్రిగేటర్లు, కార్మికులతో సమావేశం నిర్వహించారు. కార్మికుల సమస్యలు, డిమాండ్లు పరిశీలించారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం గిగ్ వర్కర్లకు అవసరమైన పథకాల అమలుకు వీలుగా కార్మికశాఖ ముసాయిదా బిల్లును 2025 ఏప్రిల్ 14న ప్రకటించింది. ప్రజలు, అగ్రిగేటర్లు, ప్లాట్ఫాం సంస్థల నుంచి వచ్చిన 250 కిపైగా వినతులు, అభ్యంతరాలను పరిశీలించారు. మార్పులు చేసిన అనంతరం బిల్లును ఆమోదించారు. కర్ణాటక, రాజస్థాన్, ఝార్ఖండ్, బిహార్ల తర్వాత గిగ్ వర్కర్లకు భద్రత కల్పించిన ఐదో రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది.
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