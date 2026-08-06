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గిగ్ వర్కర్లకు గుడ్ న్యూస్.. సంక్షేమ పథకాలకు ప్రత్యేక బోర్డ్..

Good News To Gig Workers: తెలంగాణలో గిగ్‌ వర్కర్లకు సంక్షేమ పథకాలు అందించేందుకు కార్మిక శాఖ మంత్రి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బోర్డును ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది. గిగ్, ప్లాట్‌ఫాం వర్కర్ల సంక్షేమం, సామాజిక భద్రతకు ప్రభుత్వం త్వరలో నిబంధనలు జారీ చేయనుంది. ఇక ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్లాట్‌ఫాం ఆధారిత గిగ్‌ వర్కర్ల బిల్లు-2025ను శాసనసభ ఆమోదించింది. ఈ నెల 15 నుంచి నియమ నిబంధనలు జారీ చేయడం ద్వారా చట్టం అమలుకు మార్గం సుగమం చేయనుంది. ఈ మేరకు స్కిల్‌ హ్యూమన్‌ క్యాపిటల్‌ అండ్‌ నాలెడ్జ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఇనీషియేటివ్స్ శాఖ అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:05 PM IST
గిగ్ వర్కర్లకు గుడ్ న్యూస్.. సంక్షేమ పథకాలకు ప్రత్యేక బోర్డ్..
Image Credit: Gig Workers Act (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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