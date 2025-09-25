Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్దిదారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్..

Indiramma Illu Beneficiaries: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్దిదారులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తాజాగా ఈ లబ్దిదారులు ఒక వెయ్యి 612 కోట్ల 37 లక్షల రూపాయలను అందించింది. ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించిన పునాది, గోడలు, స్లాబ్, ప్లాస్టరింగ్ దశలను పూర్తిచేసుకున్న వారికి ఒక్క లబ్ధిదారుడికి 5లక్షల రూపాయలను విడతలవారీగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమచేస్తారు. తెలంగాణలో పేదలందరికీ సొంతింటి కలను నిజం చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకం జోరుగా కొనసాగుతోంది. ఈ పథకం కింద ఇల్లు నిర్మించుకుంటున్న లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయాన్ని నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 2లక్షల 12వేల ఇళ్ల పనులు మొదలయ్యాయి.
వాటిలో ఒక లక్షా యాభై వేల ఇళ్లకు సంబంధించి పునాదులు వేసి గోడలు కట్టుకున్నలబ్ధిదారులకు నిర్ణీత నగదును అదించారు. గ్రామాల్లో ఇళ్లు కట్టుకున్నలబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో డబ్బు జమ కానివాళ్లు బ్యాంకుకు వెళ్లి తమ ఆధార్ను ఖాతాతో లింక్ చేసుకోవాలని హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వీపీ గౌతమ్ తెలిపారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో డబ్బులు లబ్ధిదారులకు ఒకేసారి కాకుండా.. నిర్మాణ దశల ఆధారంగా విడతల వారీగా జమ అవుతాయి. మొత్తం రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయం నిర్మాణ పురోగతిని బట్టి లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ అవుతుంది.ఇంటి పునాదుల నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత మొదటి విడత నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఇంటి పైకప్పు నిర్మాణం స్థాయికి పనులు చేరుకున్న తర్వాత రెండో విడత నిధులు జమ అవుతాయి. స్లాబ్ పూర్తయిన తర్వాత మూడో విడత నిధులు ఇస్తారు.
ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్ధిదారులకు అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించి.. పూర్తి పారదర్శకతతో ప్రతి సోమవారం లబ్ధిదారుల ఖాతాలకు నేరుగా డబ్బులు జమ చేస్తున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ వారం రికార్డు స్థాయిలో 17వేల ఇళ్లకు సంబంధించిన రూ.188.35 కోట్లు విడుదల చేశారు. ఒకవేళ లబ్ధిదారులకు డబ్బులు జమ కాని పక్షంలో.. వారి బ్యాంక్ ఖాతాలకు ఆధార్ నంబర్ను అనుసంధానించాలని అధికారులు సూచించారు. లేదా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800 599 5991 సంప్రదించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.