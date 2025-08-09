English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TS Govt: రాఖీ పౌర్ణమి గిఫ్ట్.. మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

Telangana Govt:  తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి కొత్త పథకాలు అమలు చేస్తోంది. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 9, 2025, 02:51 PM IST

Trending Photos

Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
6
Iqoo Z9
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
TS Govt: రాఖీ పౌర్ణమి గిఫ్ట్.. మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

Good news for womens: రాష్ట్రంలో మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఇందుకోసం స్పెషల్ స్కీమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తోంది. లేటెస్ట్ గా రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా.. రేవంత్ ప్రభుత్వం మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది.

మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు నెలకొల్పేందుకు నాలుగు ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ భూమిని గుర్తించి సంఘాల పేరిట ఇచ్చేందుకు అధికారులు పని చేస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం మహిళా సంఘాలకు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. 

సోలార్ ప్లాంట్ల ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్‌ను అమ్మి సంఘాలు ఆదాయం పొందవచ్చు. మొదట ఈ భూమిని లీజుకు ఇవ్వాలని భావించిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు నేరుగా సంఘాల పేరిట ఇచ్చేలా నిర్ణయించింది. 

వెయ్యి మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఒక్కో మెగావాట్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి సుమారు మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతాయని అంచనా. ఇందులో 90 శాతం బ్యాంకు రుణాల ద్వారా వస్తుంది, మిగిలిన 10 శాతం మహిళా సంఘాలు చెల్లించాలి.

Also Read: Cleaning Tips: టీవీ స్క్రీన్ క్లీన్ చేస్తున్నారా..? జాగ్రత్త.. ఈ 5 తప్పులు మాత్రం అస్సలు చేయకండి..!

Also Read: Rakhi Gifts: రాఖీకి ఈ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారా.. అయితే కోరి మరి అరిష్టానికి వెల్ కమ్ చెప్పినట్టే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

Telangana governmentWomens Self Help GroupsSolar Power PlantsSolar Electricity

Trending News