  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Government Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కొక్కరికి రూ.1.02 కోట్ల బీమా..!!

Telangana Government Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కొక్కరికి రూ.1.02 కోట్ల బీమా..!!

Telangana Government Employees:  తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్.  5.14 లక్షల మంది శాశ్వత ఉద్యోగులకు రూ.1.02 కోట్ల విలువైన ఉచిత ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రకటించింది. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించిన ఈ నిర్ణయం ద్వారా ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించనున్నారు. బ్యాంకుల సహకారంతో త్వరలో పథకం అమల్లోకి రానుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:59 AM IST

Telangana Government Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కొక్కరికి రూ.1.02 కోట్ల బీమా..!!

Telangana Accidental Insurance Scheme: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఒక పెద్ద ఊరటనిచ్చే ప్రకటన చేశారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేయబోతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న సుమారు 5.14 లక్షల మంది శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రూ. 1.02 కోట్ల విలువైన ఉచిత ప్రమాద బీమా పథకాన్ని త్వరలో అమల్లోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ పథకం ద్వారా ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు బలమైన ఆర్థిక భరోసా కల్పించడమే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని ఆయన వివరించారు.

శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడిన డిప్యూటీ సీఎం.. ఈ నిర్ణయం కేవలం ప్రకటనల వరకే పరిమితం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ బీమా పథకాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయడానికి ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ బ్యాంకింగ్ సంస్థలతో ప్రభుత్వం విస్తృతంగా చర్చలు జరిపిందని తెలిపారు. ఉద్యోగుల జీతాలు ఏ బ్యాంకులో జమ అవుతున్నాయో.. అదే బ్యాంకు ద్వారా బీమా కవరేజ్ అందించేలా ప్రత్యేక శాలరీ ప్యాకేజీలను రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ ప్రక్రియలో ఉద్యోగులపై ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రీమియం భారం పడకుండా ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోందని భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు.

రాష్ట్రం ఆర్థికంగా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, ఉద్యోగుల సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ విస్మరించలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత పాలనలో పేరుకుపోయిన బకాయిలను తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నెలనెలా చెల్లిస్తూ వస్తోందని గుర్తు చేశారు. జీతాల చెల్లింపుల్లో ఆలస్యం లేకుండా చూడటంతో పాటు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు, అలవెన్సులు తదితర అంశాలను కూడా క్రమబద్ధంగా పరిష్కరిస్తున్నామని తెలిపారు.

ఈ ప్రమాద బీమా పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం ఉద్యోగి విధి నిర్వహణలో గానీ, ఇతర కారణాల వల్ల గానీ అనుకోని ప్రమాదానికి గురై ప్రాణాలు కోల్పోతే, ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా కుదేలుకాకుండా చూడడమేనని డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు. ప్రమాదవశాత్తూ మరణించినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా, శాశ్వత అంగవైకల్యం ఏర్పడిన సందర్భాల్లో కూడా ఈ బీమా కింద పరిహారం లభించేలా నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు.

Also Read: NPS pension calculation: నెలకు రూ. 50,000 వేల పెన్షన్.. 30ఏళ్ల వయసులో ఈ పని చేస్తే చాలు.. లైఫ్ సెటిల్ అయినట్లే.!!

ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని కీలక రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఇలాంటి బీమా రక్షణ అమలులో ఉందని భట్టి విక్రమార్క గుర్తు చేశారు. సింగరేణి కాలరీస్‌లో పనిచేస్తున్న సుమారు 38 వేల మంది రెగ్యులర్ కార్మికులకు, అలాగే ట్రాన్స్‌కో, జెన్‌కో వంటి విద్యుత్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న 71 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే కోటి రూపాయలకుపైగా ప్రమాద బీమా అందుతోందని చెప్పారు. అదే తరహాలో ఇప్పుడు సాధారణ ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న 5.14 లక్షల మంది ఉద్యోగులకూ ఈ రక్షణ కవచాన్ని విస్తరించబోతున్నామని స్పష్టం చేశారు.

త్వరలోనే ఈ బీమా పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి మార్గదర్శకాలు, అర్హతలు, క్లెయిమ్ విధానాలను అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ఈ పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించే ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ కుటుంబ సభ్యులుగానే భావించి, వారి భద్రత, భవిష్యత్తు కోసం ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని భట్టి విక్రమార్క ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది.

Also Read:  Business Ideas: పెట్టుబడి 10వేలు.. రాబడి నెలనెలా 30వేలు.. ఇంటి దగ్గర నుంచే డబ్బుకు సంపాదించే జాబ్..!!

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

telangana accidental insurance schemeTelangana Government Employeesaccidental insurance schemeBhatti Vikramarkaemployee welfare group insurance

