English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anganwadi jobs: మహిళలకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. భారీగా అంగన్‌వాడీ పోస్టుల భర్తీకి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కసరత్తు.. నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడో తెలుసా..?

Anganwadi jobs: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు.. అధికారులు కసరత్తు మొదలు పెట్టారు. ఇప్పటికే అంగన్‌వాడీలో 15,274 ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన సర్కార్.. నియామక విధానంలో మార్పులపై దృష్టిసారించింది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తికాగానే ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
5
Cricket Records
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
Bank Job: నిరుద్యోగులారా ఇది మీకోసమే..! పరీక్ష లేకుండానే SBI బ్యాంక్‌లో ఉద్యోగాలు.. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Sbi So Recruitment 2025
Bank Job: నిరుద్యోగులారా ఇది మీకోసమే..! పరీక్ష లేకుండానే SBI బ్యాంక్‌లో ఉద్యోగాలు.. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Anganwadi jobs: మహిళలకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. భారీగా అంగన్‌వాడీ పోస్టుల భర్తీకి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కసరత్తు.. నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడో తెలుసా..?

Telangana Anganwadi jobs Notification: తెలంగాణలో  అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో ఉన్న 15,274 ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా అధికారులు నియామక విధానంలో కొన్ని మార్పులు చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే ఖాళీల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణలోని  అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో సిబ్బంది కొరత వల్ల పోషకాహారం పంపిణీ మరియు పూర్వప్రాథమిక విద్య వంటి ముఖ్యమైన సేవలు సరిగా అందడం లేదు. సహాయకులు లేకపోవడంతో ఆహారం అందించడంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. అలాగే టీచర్లు లేని చోట పిల్లలకు ప్రాథమిక విద్య అందడం కష్టంగా ఉంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా  అంగన్‌వాడీల్లో ఖాళీలను లెక్కించగా, మొత్తం 15,274 ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉన్నాయని తేలింది. ఇందులో 2,999 టీచర్ల ఖాళీలు, 12,275 సహాయకుల ఖాళీలు ఉన్నాయి.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది నియామక విధానంలో మార్పులు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా శిశు సంక్షేమ శాఖ కమిటీ దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అనుసరిస్తున్న నియామక పద్ధతులను అధ్యయనం చేసి నివేదిక సమర్పించింది. ఆ రాష్ట్రాల్లో విద్యార్హతలు, ఎంపిక విధానాలపై అధికారులు విశ్లేషణ చేశారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా తెలంగాణలో ప్రస్తుత నియామక విధానంలో కొత్త మార్పులు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం  అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగ ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియను సులభంగా, పారదర్శకంగా, త్వరగా పూర్తి చేయడానికి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని యోచిస్తోంది. త్వరలో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. ఈ నియామకాలు పూర్తయితే అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో సేవలు మెరుగవుతాయి. పిల్లలకు పోషకాహారం, విద్య మరింత సమర్థవంతంగా అందే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Ap Jobs: ఏపీ మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. సొంత ఊర్లోనే గవర్నమెంట్ జాబ్స్.. భారీగా పోస్టుల భర్తీకి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్

Also Read: DWCRA Women's: డ్వాక్రా మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన ఏపీ ప్రభుత్వం.. అది ఏంటంటే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Anganwadi NotificationTelangana Govt AnganwadiAnganwadi Jobs In TelanganaAnganwadi JobsCM Revanth Reddy

Trending News