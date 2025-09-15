Telangana Anganwadi jobs Notification: తెలంగాణలో అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఉన్న 15,274 ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా అధికారులు నియామక విధానంలో కొన్ని మార్పులు చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే ఖాళీల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు.
తెలంగాణలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో సిబ్బంది కొరత వల్ల పోషకాహారం పంపిణీ మరియు పూర్వప్రాథమిక విద్య వంటి ముఖ్యమైన సేవలు సరిగా అందడం లేదు. సహాయకులు లేకపోవడంతో ఆహారం అందించడంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. అలాగే టీచర్లు లేని చోట పిల్లలకు ప్రాథమిక విద్య అందడం కష్టంగా ఉంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంగన్వాడీల్లో ఖాళీలను లెక్కించగా, మొత్తం 15,274 ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉన్నాయని తేలింది. ఇందులో 2,999 టీచర్ల ఖాళీలు, 12,275 సహాయకుల ఖాళీలు ఉన్నాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ సిబ్బంది నియామక విధానంలో మార్పులు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా శిశు సంక్షేమ శాఖ కమిటీ దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అనుసరిస్తున్న నియామక పద్ధతులను అధ్యయనం చేసి నివేదిక సమర్పించింది. ఆ రాష్ట్రాల్లో విద్యార్హతలు, ఎంపిక విధానాలపై అధికారులు విశ్లేషణ చేశారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా తెలంగాణలో ప్రస్తుత నియామక విధానంలో కొత్త మార్పులు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ ఉద్యోగ ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియను సులభంగా, పారదర్శకంగా, త్వరగా పూర్తి చేయడానికి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని యోచిస్తోంది. త్వరలో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. ఈ నియామకాలు పూర్తయితే అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో సేవలు మెరుగవుతాయి. పిల్లలకు పోషకాహారం, విద్య మరింత సమర్థవంతంగా అందే అవకాశం ఉంది.
