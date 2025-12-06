Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై సర్కార్ కీలక ప్రకటన.. వారికి అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన మంత్రి పొంగులేటి

Minister Ponguleti Srinivas Reddy About Indiramma Illu: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం లక్షల మంది పేదవాళ్లు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంకు సంబంధించి కీలక విషయాన్ని చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి రెండో విడత ఇళ్ల పంపిణీ ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా తెలంగాణలోని ప్రతి పేదవాడికి సొంతింటి కలను నెరవేర్చాలన్న లక్ష్యంతో.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ పనిచేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దశల వారీగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేస్తోంది. తాజాగా దీనిపై మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడుతూ.. మొదటి విడతలో భాగంగా 4.50 లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేశామని.. 2026, మార్చి నాటికి లక్ష ఇళ్లకు గృహ ప్రవేశాలు చేస్తామని చెప్పారు. వచ్చే జూన్ నాటికి మరో రెండు లక్షల గృహ ప్రవేశాలు జరుగుతాయన్నారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇళ్లు కేటాయించే బాధ్యత తీసుకుంటామని మంత్రి చెప్పారు.
2026 ఏప్రిల్ నుంచి రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పంపిణీ ప్రారంభమవుతుందన్న మంత్రి.. మధ్య తరగతి కుటుంబాల కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా ఇళ్లు కేటాయింపు ప్రక్రియను సిద్ధం చేస్తున్నామని చెప్పారు. తాజాగా మంత్రి ప్రకటనతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది కుటుంబాల్లో కొత్త ఆశలు మళ్లీ వెల్లివిరిశాయి.
జీ ప్లస్ త్రీ, జీ ప్లస్ ఫోర్ విధానంలో అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని మంత్రి చెప్పారు. జీ ప్లస్ త్రీ పద్దతిలో నిర్మించే గృహాల కోసం అతికొద్ది రోజుల్లో పాలసీని ప్రకటించబోతున్నామన్నారు. దీనికోసం ORR చుట్టూ నాలుగు స్థలాలను గుర్తించామని.. ఒక్కో చోట 8 నుంచి 10 వేల ఇళ్లు నిర్మించే ప్రతిపాదన ఉందని మంత్రి పొంగులేటి చెప్పారు. పేదల జీవనోపాధికి ఇబ్బంది లేకుండా వారు నివసిస్తున్న ప్రాంతాల్లోనే జీ ప్లస్ 4 పద్దతిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించే విధంగా త్వరలో ఇందిరమ్మ అర్బన్ హౌసింగ్ పాలసీని ప్రకటించబోతున్నామని మంత్రి పొంగులేటి ప్రకటించారు.
Also Read: Be Careful: అలర్ట్.. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ పదార్థాలను ముట్టుకోకండి.. లేకపోతే దెబ్బైపోతారు జాగ్రత్త..!
Also Read: Bamboo Salt: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కొరియన్ బాంబు సాల్ట్.. కిలో రూ.35 వేలు.. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook