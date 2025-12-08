English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Govt: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. హైదరాబాద్‌లో మధ్య తరగతి ప్రజలకు తక్కువ ధరకే ఇల్లులు..!

Telangana Govt: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. హైదరాబాద్‌లో మధ్య తరగతి ప్రజలకు తక్కువ ధరకే ఇల్లులు..!

Telangana Government: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ రెండేళ్ల కాలంలో.. పేద, మధ్య తరగతి వర్గాల ప్రజల ఆర్థిక అభ్యునతి కోసం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఆ వర్గాల ప్రజల కోసం ఇప్పటికే పలు పథకాలు అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం.. మరికొన్ని కొత్త పథకాలను అమలు చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం మరో కీలక పథకానికి  శ్రీకారం చుట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:30 PM IST

Telangana Govt: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. హైదరాబాద్‌లో మధ్య తరగతి ప్రజలకు తక్కువ ధరకే ఇల్లులు..!

Telangana Government Key Decisions: తెలంగాణలో పేద, మధ్య తరగతి వర్గాల ప్రజల సొంతింటి కలను నెరవేర్చాలని.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ భావిస్తోంది. ఇప్పటికే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం పేరుతో పేద వర్గాల ప్రజలకు సొంతింటి కలను నెరవేర్చుతున్న ప్రభుత్వం.. మధ్య తరగతి ప్రజలకు తక్కువ ధరకే ఇళ్లు దక్కేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా అపర్డబుల్ హౌసింగ్ పాలసీని రూపొందిస్తోంది. ఈ పాలసీ ఆధ్యయనం కోసం  GHMC, HMDA, హౌసింగ్, DTCP ఆఫీసర్లతో సర్కార్ ఇటీవల ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. విజన్ 2047 ప్లాన్‌లో భాగంగా ఈ పాలసీకి హౌసింగ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.

రాష్ట్రంలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లతోపాటు జీహెచ్ఎంసీ, కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో జీప్లస్ -3 పద్దతిలో నిర్మించనున్న ఇళ్ల వివరాలను.. హౌసింగ్ శాఖ పాలసీలో స్పష్టంగా పేర్కొంది. ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న ప్యూర్, క్యూర్, రేర్ లో భాగంగా చేపట్టాల్సిన ప్రాజెక్టులను సైతం ఈ ప్లాన్‌లో ప్రస్తావించారు. స్లమ్ ఏరియాలను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు ప్యూచర్ సిటీలో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ టౌన్‌షిప్‌ల నిర్మాణం వంటి ప్రాజెక్టులను చేపట్టనున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు అయిన టైర్ 2,3 సిటీల్లో సైతం టౌన్‌షిప్‌లను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తోంది.

మధ్య తరగతి ప్రజల కోసం అఫర్డబుల్ హౌసింగ్ పాలసీని తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు వరకు మధ్యలో శాటిలైట్ టౌన్‌షిప్‌లను నిర్మించనుంది. ఈ రెండు రోడ్ల మధ్య సుమారు 40 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నందున ఆయా ప్రాంతాల్లో భూములు అందుబాటులో ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. శాటిలైట్ టౌన్‌షిప్‌ల నిర్మాణానికి హౌసింగ్ బోర్డు నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరించనుంది. ఈ టౌన్‌షిప్‌ల నిర్మాణానికి వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏడీబీ సైతం రుణాలు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. టెండర్లు పిలిచి పీపీపీ పద్దతిలో ఈ టౌన్‌షిప్‌ల నిర్మాణం చేపట్టి మార్కెట్ ధరల కంటే తక్కువకు ఇళ్లను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.

Also Read: Cyber Fraud: మామూలు స్కామ్ కాదు.. 24 రూపాయల రిఫండ్ కోసం ఏకంగా రూ.87 వేలు పోగొట్టుకున్న మహిళ.. అసలేం జరిగిందంటే..? 

Also Read: Pawan Kalyan: కర్ణాటక గడ్డపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌కు అరుదైన గౌరవం.. ‘అభినవ కృష్ణదేవరాయ’ బిరుదు ప్రదానం..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

