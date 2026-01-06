English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana: రైతులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై కరెంట్ కట్ అయితే చాలు నిమిషాల్లో పొలాల వద్దకే విద్యుత్ అంబులెన్స్‌లు

Telangana: రైతులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై కరెంట్ కట్ అయితే చాలు నిమిషాల్లో పొలాల వద్దకే విద్యుత్ అంబులెన్స్‌లు

Telangana Government: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ రైతులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. ఈ మేరకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క శాసనమండలిలో కీలక ప్రకటన చేశారు. రైతుల కరెంట్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం.. విద్యుత్ అంబులెన్సులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. కరెంట్‌ సమస్యలుంటే 1912 నంబరుకు సమాచారమిస్తే 24 గంటల్లో పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుందన్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 6, 2026, 05:02 PM IST

Telangana: రైతులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై కరెంట్ కట్ అయితే చాలు నిమిషాల్లో పొలాల వద్దకే విద్యుత్ అంబులెన్స్‌లు

Telangana Government Key Decisions: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులకు భారీ శుభవార్తను చెప్పింది. ఈ మేరకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క శాసనమండలిలో కీలక ప్రకటన చేశారు. రైతుల విద్యుత్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం విద్యుత్ అంబులెన్సులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. కరెంట్‌ సమస్యలుంటే 1912 నంబరుకు సమాచారమిస్తే 24 గంటల్లో పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుందని చెప్పారు.

ముఖ్యంగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ట్రాన్స్ ఫార్మర్ సమస్యలు, విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయాలు వంటి అంశాలను త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకే విద్యుత్ అంబులెన్సులను తీసుకొచ్చామన్నారు భట్టి విక్రమార్క. ఇక నుండి విద్యుత్ సంబంధిత ఏ సమస్య అయినా సరే.. ఏఈలు లేదా డీఈలకు నేరుగా ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని.. కేవలం 1912 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌కు ఫోన్ చేస్తే తక్షణమే సమస్య పరిష్కరిస్తామన్నారు. 

శాసన మండలి క్వశ్చన్ అవర్‌లో సభ్యులు లేవనెత్తిన విద్యుత్ సమస్యలపై స్పందించిన భట్టి విక్రమార్క ఈ విషయాన్ని మరోసారి ప్రజలకు తెలియజేశారు. 1912 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌కు వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదు ఆటోమేటిక్‌గా నమోదవుతుందని.. వెంటనే సమాచారం ఫీల్డ్‌లోని ఎలక్ట్రికల్ అంబులెన్స్ వాహనాలకు పంపిస్తారని, సిబ్బంది తక్షణమే స్పందించి సమస్యను పరిష్కరిస్తారని చెప్పారు.

ఎప్పటికప్పుడు రైతుల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ  పరిష్కరించేలా.. వారానికి మూడు రోజులు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రజాబాట కార్యక్రమం నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసిందని భట్టి తెలిపారు. ఈ మూడు రోజులు అధికారులు నేరుగా రైతుల పొలాల వద్దకే వెళ్తారని.. అక్కడ రైతుల సమస్యలను తెలుసుకొని, పరిస్థితులను పరిశీలించి సాధ్యమైనంత త్వరగా రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఉంటుందని భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. అలాగే అదనపు విద్యుత్ లోడ్ అవసరం ఉన్న రైతులకు మాత్రమే కొత్త ట్రాన్స్ ఫార్మర్లు మంజూరు చేస్తున్నామని,..అవసరంలేని చోట యథేచ్ఛగా ట్రాన్స్ ఫార్మర్లు ఇవ్వడం లేదన్నారు.

