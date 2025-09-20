Good News For Telangana Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్.. ఇటీవల కొన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పెండింగ్లో ఉన్న రెండు డీఏ బకాయిలను చెల్లించాలని నిర్ణయించడం.. ఉద్యోగుల కోసం కొత్త ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం, అంతేకాకుండా పెండింగ్ బిల్లుల కోసం 700 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం వంటి విషయాలు.. ఇప్పటికే చర్చల దశలో ఉన్నాయి. అయితే పండుగ సమయంలో వీటిని అధికారికంగా ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల్లో భాగంగా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చే విషయంపై ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. దీనికి అయ్యే ఖర్చు గురించి కూడా అధ్యయనం చేస్తోంది.
పెండింగ్లో ఉన్న ఐదు డీఏలలో రెండు డీఏ బకాయిలను చెల్లించింది. ఉద్యోగులకు మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందించేందుకు కొత్త ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ పథకం కోసం ఒక ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ ట్రస్ట్లో ఉద్యోగులు మరియు ప్రభుత్వం కలిసి నిధులు జమ చేస్తారు. అలాగే, పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు కోసం 700 కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేసింది. ఇందులో 392 కోట్ల రూపాయలను సప్లిమెంటరీ వేతన బిల్లుల కోసం కేటాయించారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవో 317 ద్వారా ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులను వేరే జిల్లాలు, జోన్లకు బదిలీ చేసింది. ఈ బదిలీల వల్ల సొంత జిల్లాలను వదిలి వెళ్లిన వారికి ప్రభుత్వం తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించింది. వారు కోరుకున్న జిల్లాల్లో ఖాళీలు ఉంటే మూడేళ్ల పాటు డిప్యూటేషన్పై పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చింది. ఇప్పటికే జీవిత భాగస్వాములు, పరస్పర బదిలీల ద్వారా కొందరు తమ జిల్లాలకు తిరిగి వచ్చారు.
జీవో 317 ద్వారా సుమారు 25 వేల మంది ఉపాధ్యాయులు వేరే జిల్లాలకు వెళ్లగా, అందులో 6 వేల మంది తిరిగి కోరుకున్న జిల్లాలకు చేరారు. మిగిలిన 19 వేల మందిలో పదోన్నతులు పొందిన వారు తప్ప, మిగతా వారు తాత్కాలిక బదిలీలకు అర్హులు. ఇతర శాఖల ఉద్యోగులు కూడా మూడేళ్లపాటు డిప్యూటేషన్పై కోరుకున్న జిల్లాల్లో పనిచేయవచ్చు. దసరా పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాలతో ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరట కలిగించనుంది.
