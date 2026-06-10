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Outsourcing: ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. ఇక ప్రతి నెల మొదటిరోజే జీతం.. ఆలస్యమైతే అధికారులపై చర్యలు

Outsourcing: రేవంత్ సర్కార్ ఉద్యోగులకు ప్రతి నెల జీతాలు సమయానికి అందేలా కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్‌సోర్సింగ్ సిబ్బందికి కూడా ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన వేతనాలు జమ అయ్యేలా చర్యలు చేపట్టింది. జీతాల చెల్లింపుల్లో జరుగుతున్న ఆలస్యాలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఆర్థిక శాఖ ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 10, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:17 AM IST
Outsourcing: ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. ఇక ప్రతి నెల మొదటిరోజే జీతం.. ఆలస్యమైతే అధికారులపై చర్యలు
Image Credit: Telangana Government Orders To Pay Salaries On First Day For Outsourcing Employees (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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