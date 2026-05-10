Telangana Inter Admissions: ఈ ఏడాది యథావిధిగా ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రవేశాలకు సమయం తక్కువగా ఉండడం, ఇంటర్మీడియట్ను పాఠశాల విద్యలో విలీనం చేసే ప్రక్రియకు పలు సాంకేతిక సమస్యలు అడ్డుగా ఉండడంతో విద్యార్థుల ప్రయోజనాలకు భంగం వాటిల్లకుండా వెంటనే ప్రవేశాల ప్రక్రియను చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.
ఇంటర్మీడియట్ ను రద్దు చేసి సీబీఎస్ఈ తరహాలో 11, 12 తరగతులు నిర్వహించాలని.. ఫలితంగా డ్రాపౌవుట్స్ సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుందని తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించింది. సీబీఎస్ఈతో పాటు మెజారిటీ రాష్ట్రాలు 11, 12 తరగతుల విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ విద్య వేరుగా ఉంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పదో తరగతి వరకు చదివిన విద్యార్థుల్లో అత్యధికులు ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కు వేరుగా ఉన్న కళాశాలల్లో చేరడం లేదు. అంతటితో చదువును ఆపేస్తున్నారు.
ఇటీవల ప్రవేశాల నిలిపివేతపై అధికారులు జారీ చేసిన ప్రకటనతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి వ్యక్తమైన ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి.. వెంటనే ప్రవేశాల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని సూచించారు. గతంలో ఇంటర్మీడియట్ను వేరుగా కాకుండా 11, 12 తరగతులుగా కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు. ఇదే అంశాన్ని తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ సైతం తన నివేదికలో పేర్కొంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఎంపీ వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, విద్యాశాఖ కమిషనర్ యోగితా రాణా, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. విలీన ప్రక్రియతో ముడిపడి ఉన్న పరిపాలనాపరమైన, సాంకేతికపరమైన అంశాలను క్షుణ్నంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించారు.
తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కమిటీ ఈ అంశంపై లోతుగా అధ్యయనం చేసి త్వరలో నివేదిక సమర్పించనుంది. విలీన ప్రక్రియపై సంబంధిత భాగస్వాములు, విద్యావేత్తలతో విస్తృతంగా సంప్రదింపులు జరపాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఈ మార్పులపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే ముందు శాసనసభలో చర్చించి, అందరి అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కాగా ప్రస్తుతానికి పాత పద్ధతిలోనే ప్రవేశాలు జరుగుతుండడంతో విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన కాలేజీల్లో చేరవచ్చు.
