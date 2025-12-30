English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana Transgenders: ట్రాన్స్‌జెండర్లకు శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్.. 75వేల ఆర్థిక సాయం..100శాతం సబ్సిడీతో లోన్స్..!!

Telangana Transgenders: ట్రాన్స్‌జెండర్లకు శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్.. 75వేల ఆర్థిక సాయం..100శాతం సబ్సిడీతో లోన్స్..!!

Transgender Empowerment : తెలంగాణ ప్రజా సంక్షేమమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పాలన కొనసాగిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సమాజంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సామాజిక, ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న ట్రాన్స్ జెండర్స్ వర్గానికి గౌరవ ప్రదమైన జీవనం కల్పించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఈ కొత్త స్కీమును ప్రవేశపెట్టింది. ట్రాన్స్ జెండర్లు ఆర్థిక స్వాలంబన సాధించి.. తమ  కాళ్లపై తాము నిలబడే విధంగా చేయడమే ఈ స్కీమ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:35 PM IST

Telangana Government: తెలంగాణ ప్రజా సంక్షేమమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పాలన కొనసాగిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సమాజంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సామాజిక, ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న ట్రాన్స్ జెండర్స్ వర్గానికి గౌరవ ప్రదమైన జీవనం కల్పించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఈ కొత్త స్కీమును ప్రవేశపెట్టింది. ట్రాన్స్ జెండర్లు ఆర్థిక స్వాలంబన సాధించి.. తమ  కాళ్లపై తాము నిలబడే విధంగా చేయడమే ఈ స్కీమ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. 

ఈ స్కీమ్ కింద  2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ట్రాన్స్‌జెండర్లకు 100 శాతం సబ్సిడీతో రుణాలను అందించనున్నారు. అర్హత సాధించిన ప్రతి లబ్ధిదారుడికి గరిష్టంగా రూ.75 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం మంజూరు చేస్తారు. ఈ మొత్తం పూర్తిగా సబ్సిడీ రూపంలో ఉండటం వల్ల లబ్ధిదారులు ఎలాంటి తిరిగి చెల్లింపులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రభుత్వం ఈ రుణాన్ని ఒక భరోసాగా అందిస్తూ... స్వయం ఉపాధి దిశగా అడుగులు వేయడానికి ప్రోత్సహిస్తోంది.

ప్రత్యేకంగా ఏదైనా రంగంలో నైపుణ్య శిక్షణ పొందిన వారు లేదా చిన్న స్థాయిలో వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆసక్తి ఉన్న ట్రాన్స్‌జెండర్లకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారనుంది. కిరాణా దుకాణాలు, సేవా రంగం, హస్తకళలు, చిన్న తయారీ యూనిట్లు వంటి కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు ఈ ఆర్థిక సాయం ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులు,  ట్రాన్స్‌జెండర్స్ సాధికారిత శాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 18 సంవత్సరాల నుంచి 55 సంవత్సరాల లోపు వయస్సు కలిగిన ట్రాన్స్‌జెండర్లు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునే అర్హత కలిగి ఉంటారు. అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు సమర్పించిన తర్వాత దరఖాస్తులను పరిశీలించి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు.

హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఈ పథకం కింద మొత్తం 30 స్వయం ఉపాధి యూనిట్లను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు నాంపల్లిలోని మనోరంజన్ కాంప్లెక్స్‌లో ఉన్న సంబంధిత కార్యాలయంలో నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా, www.wdsc.telangana.gov.in  వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి దరఖాస్తు ఫారాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని కూడా అప్లై చేయవచ్చు.

దరఖాస్తులు వచ్చే నెల జనవరి 31వ తేదీలోపు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అందిన దరఖాస్తులను జిల్లా స్థాయి కమిటీ పరిశీలించి అర్హులైన వారిని తుది ఎంపిక చేస్తుంది. ఈ పథకానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు లేదా సందేహాల నివృత్తి కోసం 9640452773 నంబర్‌ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.

ట్రాన్స్‌జెండర్ వర్గాన్ని ప్రధాన ప్రవాహంలోకి తీసుకురావడం, వారికి ఆర్థిక భద్రత కల్పించడం లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సమాజంలో సమానత్వం, సాధికారత దిశగా ఒక కీలక అడుగుగా నిలుస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TelanganaTransgendersTransgender Loan SchemeTelangana governmentRevanth Reddy

