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School Uniforms: స్కూల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. మారిన ప్రభుత్వ స్కూల్ యూనిఫాం, ఇకపై ఆ కలర్స్ కనిపించవు!

Telangana School Uniforms Changed: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల యూనిఫాం డిజైన్, రంగుల్లో ప్రభుత్వం భారీ మార్పులు చేసింది. గతంలో ఉన్న మెరూన్ రెడ్ యాష్ రంగు స్థానంలో కొత్త రంగులను ప్రవేశపెట్టారు. అబ్బాయిల షర్టులు, అమ్మాయిల టాప్స్ లైట్ బ్లూ కలర్‌లో ఉండబోతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 13, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:13 AM IST
School Uniforms: స్కూల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. మారిన ప్రభుత్వ స్కూల్ యూనిఫాం, ఇకపై ఆ కలర్స్ కనిపించవు!
Image Credit: Telangana School Uniforms Changed

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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స్కూల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. మారిన ప్రభుత్వ స్కూల్ యూనిఫాం..
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