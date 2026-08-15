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సర్కార్ బడుల్లో చదువులెట్ల సాగుతున్నయ్.. ఆగస్టు 17 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో తనిఖీలు..!!

Telangana government schools: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్య ఎలా నడుస్తోంది అనే దానిపై విద్యా శాఖ దృష్టి సారించింది. విద్యను ఎలా బోధిస్తున్నారు, పిల్లలు ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు, పాఠశాలల్లో సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయి? అనే దానిపై విద్యాశాఖ స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 15, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:15 AM IST
సర్కార్ బడుల్లో చదువులెట్ల సాగుతున్నయ్.. ఆగస్టు 17 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో తనిఖీలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సర్కార్ బడుల్లో చదువులెట్ల సాగుతున్నయ్.. ఆగస్టు 17 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో తనిఖీలు..!!
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