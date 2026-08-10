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నాగార్జున్ సాగర్‌లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వరుణ యాగం..

Varuna Yagam: వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరుణ యాగం తలపెట్టింది. నాగార్జున సాగర్‌లోని విజయ్‌ విహార్ ఈ మహత్తర వేడుకకు వేదిక అయింది. ఈ రోజు ఉదయం 4 గంటలకు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఋత్విక్కులు శాస్త్రోక్తంగా యాగాన్ని ప్రారంభించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:29 AM IST
నాగార్జున్ సాగర్‌లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వరుణ యాగం..
Image Credit: varuna yagam (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నాగార్జున్ సాగర్‌లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వరుణ యాగం..
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