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సినిమా టికెట్ ధర పెంపులో 20 శాతం సంక్షేమానికే.. తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

Telangana Movie Tickets: తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలకమైన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.  ఇక నుంచి రాష్ట్రంలో సినిమాల టికెట్ ధరలు పెంచుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తూనే.. ఆ పెంపు ద్వారా వచ్చే అదనపు రాబడిలో ఎక్కువ మొత్తాన్ని చలనచిత్ర పరిశ్రమ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కేటాయించాలని సర్కార్ స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 19, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:28 PM IST
సినిమా టికెట్ ధర పెంపులో 20 శాతం సంక్షేమానికే.. తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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