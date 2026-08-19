/సినిమా టికెట్ ధర పెంపులో 20 శాతం సంక్షేమానికే.. తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

Telangana Movie Tickets: సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపునకు అనుమతులు పొందే నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లకు తెలంగాణ సర్కార్ బిగ్ షాకిచ్చింది. టికెట్ ధరల పెంపు ద్వారా వచ్చే అదనపు ఆదాయంలో 20శాతం మొత్తాన్ని తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ కార్పొరేషన్ అకౌంట్లో జమ చేయాలని ఆదేశిస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టికెట్ ధరల పెంపు ద్వారా థియేటర్ల యజమానులు, ఎగ్జిబిటర్ల నుంచి వచ్చే అదనపు ఆదాయంలో 20శాతం సొమ్మును తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ నిర్వహించే ప్రత్యేక సంక్షేమానికి విరాళంగా తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సిందేనని తెలిపింది.
ఈ నిబంధనను కచ్చితంగా అమలు చేసే బాధ్యతను సినీ నిర్మాణ సంస్థలకు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిర్మాతలు ఈ అదనపు ఆదాయంలో 20 శాతాన్ని నేరుగా ప్రదర్శకుల నుంచే వసూలు చేయాలి. ఈ విధంగా సేకరించిన నిధులను తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం ఖాతాలో గానీ లేదా టీజీఎఫ్డీసీ అధికారిక ఖాతాలో గానీ జమ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ దిశగా, ఇటీవల విడుదలైన 'అఖండ 2', 'ది రాజాసాబ్', 'మన్ శంకర వర ప్రసాద్ గారు పండుగకు యరారు', 'పెద్ది' చిత్రాల టికెట్ ధరలను పెంచడానికి అనుమతి కోరుతూ, 14 రీల్స్ ప్లస్ ఎల్ఎల్పి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, షైన్ స్క్రీన్స్ ఇండియా ఎల్ఎల్పి, వృద్ధి సినిమాస్ ఎల్ఎల్పి వంటి చిత్రాల నిర్మాణ సంస్థలకు రాష్ట్ర హోం శాఖ వేర్వేరుగా లేఖలు పంపింది. టికెట్ ధరల పెంపు ద్వారా వచ్చిన అదనపు ఆదాయంలో 20 శాతాన్ని సంక్షేమ నిధిలో జమ చేసే ప్రక్రియను పారదర్శకంగా పూర్తి చేసి, తదనుగుణంగా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్మాతలను ఆదేశించింది.
ఇటీవల విడుదలైన భారీ చిత్రాలతో పాటు భవిష్యత్తులో రానున్న పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఈ రూల్ ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని సర్కార్ తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో సినీ పరిశ్రమలోని కార్మికుల సంక్షేమానికి ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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