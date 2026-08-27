/ప్రభుత్వ టీచర్లు, ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. త్వరలో 27వేల మంది రిటైర్మెంట్ కు సిద్ధం..బెనిఫిట్స్ మాటేంటి?

Telangana Financial Crisis: ఇప్పటికే తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడితో కొట్టుమిట్టాడుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మరో పెద్ద సవాలు ఎదురుకాబోతోంది. రాబోయే మూడేళ్లలో అంటే 2026 నుంచి 2028 వరకు వేలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ పొందనున్నారు. అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడుతున్న చందంగా రిటైర్మెంట్ల భారం పెరగనుంది. రాబోయే మూడేళ్లలో సర్కారు ఖజానాపై ఏకంగా రూ.27,000 కోట్లు అదనపు భారం పడనుంది. ఇదే అంశం ప్రస్తుతం సర్కార్కు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోందని చెప్పవచ్చు. అంతే కాదు రాబోయే మూడేళ్లలో 28,000 మంది పదవీ విరమణ పొందే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఈ లెక్కను ఏడాది వారీగా వివరాలు పరిశీలిస్తే:
2026 సంవత్సరంలో 9,719 మంది, 2027 సంవత్సరంలో 9,443 మంది, 2028 సంవత్సరంలో 8,778 మంది రిటైర్ కానున్నారు.అంటే ఈ మూడేండ్లలో దాదాపు 27వేలకు పైగా రిటైర్మెంట్ కానున్నారు. ఇది సర్కారు ఖజానాపై దాదాపు 27 వేల కోట్ల రూపాయల భారంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక ఉద్యోగి రిటైర్ అయితే వారికి ఇవ్వాల్సిన గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ కమ్యూటేషన్, లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ వంటి బెనిఫిట్లను ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ లెక్కన ప్రతి ఏటా ప్రభుత్వంపై రూ. 9,000 కోట్ల చొప్పున, రాబోయే మూడేళ్లలో మొత్తం రూ. 27,000 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది.
మూడు నెలల్లోనే సగం బడ్జెట్ ఖాళీ!
ఇటీవలి బడ్జెట్లో పెన్షన్లు, ఇతర రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ. 14,736.56 కోట్లు కేటాయించింది. ఈ మొత్తం గత ఏడాది బడ్జెట్ కంటే 12 శాతం ఎక్కువగా చెప్పవచ్చు. అయితే, నూతన ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైన తొలి మూడు నెలల్లోనే పెన్షన్ వ్యయం రూ. 7,309 కోట్లకు చేరింది. అంటే, ఏడాది మొత్తానికి కేటాయించిన నిధుల్లో దాదాపు సగం కేవలం తొలి త్రైమాసికంలోనే ఖర్చయిపోవడం తీవ్రమైన ఆర్థిక స్థితికి అద్దం పడుతోంది.
మరింత ఒత్తిడి తెస్తున్న ఇతర అంశాలు:
దీనికి తోడు పెండింగ్లో ఉన్న డీఏల (DA) బకాయిలు, కొత్త పీఆర్సీ అమలు వంటి అంశాలు ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టం చేయనున్నాయి. కొత్త వేతన సవరణ ప్రకారం రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్లను లెక్కించాల్సి వస్తే ప్రభుత్వ భారం ఊహించని రీతిలో పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు కొత్త సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భారీగా నిధులు సమకూర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది.
సర్కార్ ముందున్న అసలు పరీక్ష...
ఇటు ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, పెన్షన్లు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు, పాత అప్పుల వడ్డీల చెల్లింపులు... అటు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు, సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులు.. ఈ రెండింటినీ సమతుల్యం చేస్తూ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టడం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కత్తిమీద సాములా మారింది. రాబోయే ఎన్నికల నాటికి ఈ క్లిష్టమైన ఆర్థిక నిర్వహణను సర్కారు ఎలా దాటుతుందో వేచి చూడాలి.
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