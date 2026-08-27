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ప్రభుత్వ టీచర్లు, ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. త్వరలో 27వేల మంది రిటైర్మెంట్ కు సిద్ధం..బెనిఫిట్స్ మాటేంటి?

Telangana Financial Crisis: ఇప్పటికే తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడితో కొట్టుమిట్టాడుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మరో పెద్ద సవాలు ఎదురుకాబోతోంది. రాబోయే మూడేళ్లలో అంటే 2026 నుంచి 2028 వరకు వేలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ పొందనున్నారు. అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడుతున్న చందంగా రిటైర్మెంట్ల భారం పెరగనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:11 PM IST
ప్రభుత్వ టీచర్లు, ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. త్వరలో 27వేల మంది రిటైర్మెంట్ కు సిద్ధం..బెనిఫిట్స్ మాటేంటి?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వ టీచర్లు, ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. త్వరలో 27వేల మంది రిటైర్మెంట్ కు సిద్ధం..బెనిఫిట్స్ మాటేంటి?
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