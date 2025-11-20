English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR E Car Case: ఈ కారు కేసులో KTR కు గవర్నర్ బిగ్ షాక్..

KTR E Car Case: బీఆర్ఎస్‌ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ (కల్వకుంట్ల తారక రామారావు)కు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఫార్ములా E రేసు కేసులో ఛార్జ్ షీట్ వేసేందుకు తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ అనుమతి ఇచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 20, 2025, 01:37 PM IST

KTR E Car Case: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు తెలంగాణ గవర్నర్ ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఫార్మలా ఈ కారు విచారణ తర్వాత ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయనున్నారని సమాచారం. ఏసీబీ నమోదు చేసిన ఫార్ములా E రేసు కేసులో విచారణకు అనుమతివ్వాలని గవర్నర్‌ను ఇటీవల ప్రభుత్వం కోరింది. అభ్యర్థనను పరిశీలించిన గవర్నర్ ప్రాసిక్యూషన్ కు అనుమతిచ్చారు. ఫార్ములా E రేసు కేసు నమోదైన సందర్భంలో ఇదో లొట్టపీసు కేసు అని కేటీఆర్ కొట్టి పారేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రూ.  54 కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ నగదు బదిలీకి కేటీఆర్ ప్రమేయం ఉందనే అభియోగాలతో ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసింది. 

గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ  అనుమతితో ప్రాసిక్యూషన్ చేసి ఛార్జిషీటు దాఖలు చేస్తారు. దీంతో కేటీఆర్ అరెస్ట్ ఖాయమని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం.. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఓటుకు నోటు కేసులో అరెస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇపుడీ కేసులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బెయిల్ పై ఉన్నారు. అప్పటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని పటగొట్టడానికి స్టీఫెన్ సన్ కు డబ్బు ఇస్తూ రేవంత్ రెడ్డి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా కెమెరాలకు చిక్కాడు. 

ఇక రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాకా.. బీఆర్ఎస్ వాళ్లు.. ఓ దొంగ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని కామెంట్స్ నేపథ్యంలో .. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ను వయసు రీత్యా ఇపుడు అరెస్ట్ చేస్తే.. తప్పుడు సంకేతాలు వెళతాయనే ఉద్యేశ్యంతో ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్ ను రాజకీయంగా ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే రేవంత్ రెడ్డి.. లొట్ట పీసు కేసు అయిన ఫార్ములా ఈ కారు రేసలో కేటీఆర్ ను ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయించాలనే పట్టుదలతో ఉన్నట్టు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

KTR E Car CaseBRS KTRtelangana governorJishnu Dev VarmaFormula E Car Case

