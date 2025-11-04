English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Local Body Elections: స్థానిక ఎన్నికల్లో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ పిల్లలున్నా పోటీకి అర్హులే.. గవర్నర్ ఆమోదం..

Local Body Elections: స్థానిక ఎన్నికల్లో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ పిల్లలున్నా పోటీకి అర్హులే.. గవర్నర్ ఆమోదం..

Local Body Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ పిల్లలుంటే పోటీకి అనర్హులు. ఇలా చట్టాన్ని రూపకల్పన చేశారు. తాజాగా ఈ నిర్ణయంపై రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కేబినేట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతేకాదు దాన్ని గవర్నర్ కు పంపిస్తే ఆయన దానికి ఆమోదిస్తూ సంతకం చేశారు.   

Local Body Elections: తెలంగాణ సహా మన దేశంలో స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలంటే ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్న వాళ్లు అనర్హులుగా ఉన్నారు. ఇక ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉన్నవారు ఎన్నికల్లో పోటీకి అర్హులే అని ఓ చట్టం చేసింది. తాజాగా తెలంగాణలోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలంటే ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రమే ఉండాలనే నిబంధన ఉంది. ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలున్న వాళ్లు పోటీకి అనర్హు అని చట్టం చెబుతుంది. తాజగా ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను తొలిగిస్తూ క్యాబినేట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. 

అంతేకాదు క్యాబినేట్ ఆమోదించిన ఈ ఆర్డినెన్స్  బిల్లు గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర వేశారు. రాబోయే ఆరు నెలలు ఇది అమల్లో ఉంటుంది. ఆ లోపు అసెంబ్లీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఉభయ సభల్లో ఈ బిల్లును ఆమోద ముద్ర వేయించుకోవాలి. అపుడు ఇది చట్టం అవుతుంది. ప్రస్తుతం శాసన సభ సమావేశాలు లేనందున ప్రభుత్వం క్యాబినేట్ ఆమోదంతో  ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది. తాజాగా తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ.. ఈ ఆర్డినెన్స్ పై సంతకం చేశారు. 

దీంతో నేడు న్యాయ శాఖ దీనిపై గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువరించనుంది. స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయడానికి అడ్డుగా ఉన్న ఇద్దరు పిల్లల కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న వారు పోటీకి అనర్హులు. తాజాగా గవర్నర్ ఈ ఆర్డినెన్స్ ఆమోద ముద్ర వేయడంతో ఈ నిబంధను తొలగిపోనుంది. మొత్తంగా తెలంగాణ మంత్రివర్గం  ఆమోదించిన పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణకు గవర్నర్ జీష్ణుదేవ్ వర్మ ఆమోద ముద్ర వేయడంతో త్వరలో చట్ట రూపం దాల్చనుంది. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు సహా ఇంకా ఎవరైనా కోర్టు మెట్లు ఎక్కుతారా లేదా అనేది చూడాలి. 

