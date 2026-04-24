  • MGNREGA Workers Free Insurance: ఉపాధి హామీ సిబ్బందికి తెలంగాణ సర్కార్ అదిరిపోయే శుభవార్త.. ఏంటంటే?

MGNREGA Workers Free Insurance: ఉపాధి హామీ సిబ్బందికి తెలంగాణ సర్కార్ అదిరిపోయే శుభవార్త.. ఏంటంటే?

Upadhi Workers: ఉపాధి హామీ పథకంలో పని చేస్తున్న సిబ్బందికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. వీరికి రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ. కోటి వరకు ఉచితంగా లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి ఉద్యోగికి వారి జీతం ఆధారంగా రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ.1.10 కోట్ల వరకు ఉచిత వ్యక్తిగత, ప్రమాద బీమా కల్పించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 24, 2026, 11:56 AM IST

MGNREGA Workers Free Insurance: ఉపాధి హామీ సిబ్బందికి తెలంగాణ సర్కార్ అదిరిపోయే శుభవార్త.. ఏంటంటే?

MGNREGA Workers Free Insurance: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకంలో పని చేస్తున్న సిబ్బందికి శుభవార్త చెప్పింది. వీరికి రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ. కోటి వరకు ఉచితంగా లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఉపాధి హామీ పథకంలో పని చేస్తోన్న సుమారు 3,800 మందికి పైగా ఎఫ్‌‌టీఈ, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు.. ఆర్థిక భద్రత చేకూర్చేందుకు రేవంత్ సర్కార్ ముందడుగు వేసింది. ప్రతి ఉద్యోగికి వారి జీతం ఆధారంగా రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ.1.10 కోట్ల వరకు ఉచిత వ్యక్తిగత, ప్రమాద బీమా కల్పించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఈ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్బీఐ బ్యాంక్‌తో ప్రత్యేక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీని ప్రకారం ప్రతీ ఉద్యోగికి వారి జీతం ఆధారంగా రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ.1.10 కోట్ల వరకు ఉచిత వ్యక్తిగత, ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. ఇందుకోసం ఉపాధి హామీ ఉద్యోగితో పాటు ప్రభుత్వం కూడా ఎలాంటి ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన పనిలేదు. ఎస్బీఐ కార్పొరేట్‌‌ శాలరీ ప్యాకేజీ పథకం, స్టేట్‌‌ గవర్నమెంట్‌‌ శాలరీ ప్యాకేజీ పథకం కింద ఈ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. విధి నిర్వహణలో లేదా ఇతరత్రా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి సదరు ఉద్యోగి మరణిస్తే.. వారి కుటుంబానికి ఈ బీమా సొమ్ము భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించనుంది.

ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్‌‌ సోర్సింగ్‌‌, రెగ్యులర్‌‌ ఉద్యోగులకు ప్రతి నెలా సుమారు రూ. 24 కోట్ల మేర వేతనాల చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న సిబ్బందిలో దాదాపు 70 శాతం మంది ఉద్యోగుల వేతన ఖాతాలు ఇప్పటికే ఎస్బీఐలోనే ఉండడంతో.. వారికి ఈ బీమా సౌకర్యం తక్షణమే వర్తించనుంది. మిగిలిన ఉద్యోగులు తమ ఖాతాలను అనుసంధానించుకోవడం ద్వారా ఈ భారీ బీమా రక్షణను పొందే అవకాశం ఉన్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.

ఇదిలా ఉంటే.. ఈ ఏడాది జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలకు సంబంధించి రాష్ట్రంలోని 11 వేల 760 మంది ఉపాది హామీ సిబ్బంది జీతాలు చెల్లించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 78 కోట్లు విడుదల చేసింది. అటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న కూలీల వేతన బకాయిలను చెల్లించనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 10 నుంచి మార్చి 31 వరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న రూ. 383 కోట్ల బకాయిలను విడుదల చేస్తూ కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వారం రోజుల్లోగా ఈ నగదు నేరుగా కూలీల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కానుంది.  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

MGNREGA Workers InsuranceMGNREGA Workers TelanganaUpadhi Workers Get Free InsuranceUpadhi WorkersMGNREGA Workers

