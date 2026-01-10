English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ భరోసా.. ఒక్కొక్కరికి రూ.1.02 కోట్లు ఇదే అసలైన సంక్రాంతి కానుక..!

Telangana: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ భరోసా.. ఒక్కొక్కరికి రూ.1.02 కోట్లు ఇదే అసలైన సంక్రాంతి కానుక..!

Telangana Govt Announces Accidental Insurance: కొన్ని లక్షలాది మంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ ఒక్కొక్కరికి రూ.1.02 కోట్ల ప్రమాద బీమా కల్పించనున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రకటన చేశారు. ప్రధానంగా ఆకస్మిక ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే ఈ పథకం లక్ష్యం అన్నారు. ఇప్పటికే ప్రముఖ బ్యాంకుల సంప్రదింపులు కూడా దీనికై జరిపారట. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 10, 2026, 10:11 AM IST

Telangana: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ భరోసా.. ఒక్కొక్కరికి రూ.1.02 కోట్లు ఇదే అసలైన సంక్రాంతి కానుక..!

Telangana Govt Announces Accidental Insurance: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్ తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ రూ.1.02 కోట్ల ప్రమాద బీమాను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్టు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. దీనికోసం ఇప్పటికే ప్రముఖ బ్యాంకర్లను కూడా సంప్రదింపులు చేశామన్నారు. ప్రధానంగా సింగరేణి, ట్రాన్స్‌కో, ఎస్పీడీసీఎల్, ఎన్ పీడీసీఎల్ జెన్కో ఉద్యోగులకు కోటికి పైగా ప్రమాద బీమా ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకోవచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరికీ బీమా పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీంతో ఐదు లక్షలకు పైగా ఉద్యోగులకు కుటుంబాలకు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరనుందని డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు.

బకాయిల నిధులు కూడా విడుదల..
 ప్రధానంగా తెలంగాణ సర్కారు ఉద్యోగుల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే గత ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిలకు సైతం ప్రతి నెల క్రమం తప్పకుండా నిధులను విడుదల చేస్తున్నాం అన్నారు. ఇక ఈ బీమా ఉద్యోగి ప్రమాదంలో మరణిస్తే రూ.1.02 కోట్లు వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందిస్తారు. ఒకవేళ ఉద్యోగికి ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలు లేకపోతే శాశ్వతంగా అంగవైకల్యం ఏర్పడిన సందర్భంలో కూడా ఆర్థిక సహాయం నిబంధనల ప్రకారం చేకూరనుందని వివరించారు. 

అవుట్‌సోర్సింగ్‌కు కూడా త్వరలో..
ఈ పథకం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ వర్తించనుంది. అయితే రానున్న కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు కాంట్రాక్టు, అవుట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకు కూడా దశలవారీగా ఈ బీమా కవరేజ్ విస్తరించే దిశగా ప్రభుత్వం పరిశీలన కూడా చేస్తుంది అన్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా స్వాగతించాయి. ప్రతి ఉద్యోగి నిర్భయంగా పనిచేయడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు .. ప్రభుత్వం పరిచయం చేసే పథకాలు అన్ని ప్రతి ఇంటికి చేరేవేసే ఉద్యోగుల కుటుంబం తమ కుటుంబంగా భావిస్తుందని తెలిపారు. విద్యుత్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న 70 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులు కూడా బీమా వర్తింపజేశాం. ఇదే తరహాలో సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా ఈ బీమా విస్తరించినట్లు డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు.

ప్రతి ఉద్యోగికి భరోసా..
ప్రతి ఉద్యోగి కుటుంబాలలో ఆర్థిక భరోసా కల్పించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని శుక్రవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మల్లు భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. బీమా పథకాన్ని వర్తింపజేసేలా క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడానికి వివిధ బ్యాంకింగ్ సంస్థలతో ఇప్పటికే లోతైన సంప్రదింపులు కూడా జరిపినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనేక ఆర్థిక సవాళ్లు కూడా ఎదురైనప్పటికీ ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తుందన్నారు. ఇక ఉద్యోగి ఏ బ్యాంకులో అయితే జీతం పొందుతారో ఆ బ్యాంకులతో ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకొని ఎటువంటి ప్రీమియం ఉద్యోగులపై భారం పడకుండా బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది అన్నారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana govt insurance schemeTelangana government employees newstelangana accidental insurance scheme

