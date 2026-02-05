DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. 19 శాతం డీఏ పెంపు

Govt Employees DA Hike: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ డిమాండ్లు, ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఐదు డీఏలు పెండింగ్లో ఉండడంతోపాటు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఇంకా వేతన సవరణ కమిటీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. ఉద్యోగులకు డీఏ ప్రకటించింది. ప్రభుత్వంలో కీలకంగా ఉన్న విద్యుత్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం జనవరి నెలకు సంబంధించి డీఏ విడుదల చేసింది.
రాష్ట్రంలో పని చేస్తున్న విద్యుత్ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏడాదిలో జనవరి, జూలై నెలకు సంబంధించి రెండు డీఏలు ప్రకటించే విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే జూలై డీఏ ప్రకటించగా.. తాజాగా జనవరి 2026 నెలకు సంబంధించిన డీఏను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి ఉద్యోగులకు కరవు భత్యం (డీఏ) 1.621 శాతం పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
డీఏ పెంపుతో దాదాపు 43 వేల మంది ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. ప్రస్తుతం విద్యుత్ సంస్థల్లో దాదాపు 43 వేల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా వారందరికీ లబ్ధి కలగనుంది. గతేడాది జులైలో ఖరారు చేసిన ప్రకారం డీఏ 17.651 శాతం ఉండగా.. తాజాగా సవరించిన డీఏ ప్రకారం 1.621 శాతం పెంచడంతో మొత్తం డీఏ 19.272 శాతానికి చేరుకుంది. ప్రకటించిన డీఏ తక్షణమే అమల్లోకి రానుంది. అంటే ఈ నెల వేతనంతో పెరిగిన డీఏ బకాయియి అందుతాయి. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన డీఏతో ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో ఆనందం విరుస్తోంది.
విద్యుత్ ఉద్యోగులకు సరే కానీ సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రం డీఏ ప్రకటించలేదు. దసరా సమయంలో ప్రకటించాల్సిన జూలై నెలకు సంబంధించిన డీఏను సంక్రాంతి సమయంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. టీచర్లు, ఉద్యోగులకు సంబంధించి డీఏలు ఇప్పటివరకు ఐదు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇక వీటితోపాటు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, పెండింగ్ బిల్లులు, పీఆర్సీ ప్రభుత్వం బకాయిపడింది. విద్యుత్ ఉద్యోగులకు అన్నీ ప్రకటిస్తున్న ప్రభుత్వం ఇతర ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది.
