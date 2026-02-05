English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. 19 శాతం డీఏ పెంపు

DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. 19 శాతం డీఏ పెంపు

Telangana Govt Big Gift To Govt Employees DA Hike Up To 19 Percent: సుదీర్ఘకాలంగా తమ డిమాండ్లు, తమ ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. 1.6 శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 5, 2026, 04:23 PM IST

DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. 19 శాతం డీఏ పెంపు

Govt Employees DA Hike: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ డిమాండ్లు, ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఐదు డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉండడంతోపాటు రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌, పెండింగ్‌ బిల్లులు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఇంకా వేతన సవరణ కమిటీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించింది. ఉద్యోగులకు డీఏ ప్రకటించింది. ప్రభుత్వంలో కీలకంగా ఉన్న విద్యుత్‌ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం జనవరి నెలకు సంబంధించి డీఏ విడుదల చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KT Rama Rao: సంస్కారం నేర్చుకోని రేవంత్ రెడ్డి తోక ఎప్పటికీ వంకరే: కేటీఆర్‌

రాష్ట్రంలో పని చేస్తున్న విద్యుత్‌ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏడాదిలో జనవరి, జూలై నెలకు సంబంధించి రెండు డీఏలు ప్రకటించే విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే జూలై డీఏ ప్రకటించగా.. తాజాగా జనవరి 2026 నెలకు సంబంధించిన డీఏను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి ఉద్యోగులకు కరవు భత్యం (డీఏ) 1.621 శాతం పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Also Read:Chandrababu: తిరుమల పవిత్రతని తిరిగి నిలబెట్టేలా పని చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

డీఏ పెంపుతో దాదాపు 43 వేల మంది ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. ప్రస్తుతం విద్యుత్‌ సంస్థల్లో దాదాపు 43 వేల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా వారందరికీ లబ్ధి కలగనుంది. గతేడాది జులైలో ఖరారు చేసిన ప్రకారం డీఏ 17.651 శాతం ఉండగా.. తాజాగా సవరించిన డీఏ ప్రకారం 1.621 శాతం పెంచడంతో మొత్తం డీఏ 19.272 శాతానికి చేరుకుంది. ప్రకటించిన డీఏ తక్షణమే అమల్లోకి రానుంది. అంటే ఈ నెల వేతనంతో పెరిగిన డీఏ బకాయియి అందుతాయి. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన డీఏతో ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో ఆనందం విరుస్తోంది.

Also Read: Harish Rao: కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకురాకుంటే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆంధ్రా మోచేతి నీళ్లు తాగేవాడు

విద్యుత్‌ ఉద్యోగులకు సరే కానీ సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రం డీఏ ప్రకటించలేదు. దసరా సమయంలో ప్రకటించాల్సిన జూలై నెలకు సంబంధించిన డీఏను సంక్రాంతి సమయంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. టీచర్లు, ఉద్యోగులకు సంబంధించి డీఏలు ఇప్పటివరకు ఐదు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఇక వీటితోపాటు రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌, పెండింగ్‌ బిల్లులు, పీఆర్‌సీ ప్రభుత్వం బకాయిపడింది. విద్యుత్‌ ఉద్యోగులకు అన్నీ ప్రకటిస్తున్న ప్రభుత్వం ఇతర ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

