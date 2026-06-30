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యాదాద్రిలో మఠాలకు భూముల కేటాయింపు.. ఆలయ అభివృద్ధిపై తెలంగాణ సీఎం కీలక ఆదేశాలు

Telangana Govt Decides To Allocation of Lands For Mathas At Yadadri Temple: తెలంగాణ ఇలవేల్పుగా ఉన్న యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో పలు మఠాలకు భూములు కేటాయించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతేకాకుండా ఆలయ అభివృద్ధిపై కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:25 PM IST
యాదాద్రిలో మఠాలకు భూముల కేటాయింపు.. ఆలయ అభివృద్ధిపై తెలంగాణ సీఎం కీలక ఆదేశాలు
Image Credit: Yadadri TempleSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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