  • Vasavi Jayanthi: రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. రాష్ట్ర పండుగల జాబితాలో మరో ఉత్సవం.. ఏంటంటే?

Vasavi Jayanthi: రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. రాష్ట్ర పండుగల జాబితాలో మరో ఉత్సవం.. ఏంటంటే?

Vasavi Jayanthi: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవి జయంతి వేడుకలను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది. ఈ మేరకు ఈ సంవత్సరం నుంచి ప్రతి ఏటా వైశాఖ శుక్ల పక్ష దశమి రోజున కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవి జయంతి వేడుకలను రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:35 PM IST

Vasavi Jayanthi: రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. రాష్ట్ర పండుగల జాబితాలో మరో ఉత్సవం.. ఏంటంటే?

Telangana Govt Declares Vasavi Matha Jayanthi: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవి జయంతి వేడుకలను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది. ఈ మేరకు ఈ సంవత్సరం నుంచి ప్రతి ఏటా వైశాఖ శుక్ల పక్ష దశమి రోజున కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవి జయంతి వేడుకలను రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు గురువారం సాధారణ పరిపాలన శాఖ అధికారిక జీవో విడుదల చేసింది.

ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. ప్రతి ఏటా ‘వైశాఖ శుక్ల పక్ష దశమి’ రోజున వాసవీ మాత జయంతిని ప్రభుత్వమే అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది. దీనిలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం వాసవీ మాత జయంతి ఏప్రిల్ 26వ తేదీన వస్తుంది. కనుక ఈ పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా వేడుకలు జరపాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఈ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. ఈ వేడుకల నిర్వహణకు సంబంధించి యువజన సర్వీసులు, పర్యాటక సాంస్కృతిక శాఖను నోడల్ ఏజెన్సీగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమాల కోసం అయ్యే ఖర్చును సంబంధిత శాఖ బడ్జెట్ నుంచే కేటాయించనున్నారు. 

కాగా వాసవీ మాత జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించడం పట్ల ఆర్యవైశ్య సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. రేవంత్ సర్కార్ నిర్ణయంతో ఈ నెల 26న తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఉన్న వాసవి దేవాలయాలు, ఆర్యవైశ్య సత్రాలలో వేడుకలు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

